「荷蘭川普」贏得國會改選！反伊斯蘭、反移民、誓言推動脫歐公投
荷蘭國會於昨（22）日舉行改選，極右翼政黨「自由黨」（PVV）拿下35席成為最大贏家，躍居國會最大黨後，黨魁懷爾德斯（Geert Wilders）有望組聯合政府成為新任總理。懷爾德斯素有「荷蘭川普」之稱，不僅髮型與川普相似，他過去以反伊斯蘭、反移民、推動荷蘭脫離歐盟聞名，民粹主義領袖出頭天再次震動了歐洲政壇。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《BBC》報導，懷爾德斯的勝利在整個歐洲產生衝擊波，因為荷蘭是歐盟的創始成員國之一。如今歐洲各地的民族主義和極右翼領導人紛紛讚揚懷爾德斯，認為他證明了人們對捍衛民族認同的日益重視。
《BBC》報導分析，對現行政府的不滿，尤其是針對移民庇護政策的分歧與反彈，成為懷爾德斯獲得民眾支持的主要原因。另外，在競選期間懷爾德斯也持續修正他過去的主張，緩和了反伊斯蘭的立場，聲稱將擱置禁止清真寺和伊斯蘭學校的政策，同時他也承認雖然個人希望，但全國並沒有意願舉行「脫歐」公投以離開歐盟。懷爾德斯唯一捍衛的立場是反移民，強調主政後將「關閉邊境」。
去年，流入荷蘭的淨移民人數增加了一倍多，超過22萬人，部分原因是俄烏戰爭影響，由於住房短缺，應對移民湧入成為荷蘭當局最重要的課題。
荷蘭國會共有150席，自由黨雖在改選後成為最大黨，但也僅掌握35席，聯合政府仍存在多種可能性，不過如同懷爾德斯所言，從今日起沒人能夠再忽視自由黨的聲音。懷爾德斯也強調，自己準備好與其他黨派進行談判和妥協，以成功組建聯合政府。