日職／夜王坂本勇人來台！巨人隊一軍超豪華陣容力抗強悍兄弟打線

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「TOYOTA 2024 讀賣巨人軍90週年紀念 台灣試合」交流賽場地選定台北大巨蛋，對台日兩方來說都具有重大的意義。台灣首座「台北大巨蛋」將在2024年正式啟用，對於城市形象與棒球文化的發展來說，具有指標性的意義，而1988年啟用的東京巨蛋是日本首座室內棒球場，正是讀賣巨人的主場，也因此巨人球團將「開箱台北大巨蛋」納入90周年系列活動中，期待這次賽事能引進日本職業棒球文化，替台北大巨蛋注入棒球魂。
讀賣巨人在1934年成軍，是日本第1支職棒球隊，曾經奪下22次「日本一」總冠軍，為棒球史上奪冠最多的名門球隊。過往與台灣有關的球星從「世界全壘打王」王貞治、「亞洲巨砲」呂明賜、到曾在2016年簽下5年22.5億日圓大約的陽岱鋼，讓讀賣巨人在台灣一直擁有超高人氣。明年正值建隊90週周年，新任監督阿部慎之助走馬上任，將史無前例地帶著一軍陣容，來到新誕生的台北大巨蛋，與同樣有顯赫戰績與高人氣的中職隊伍「中信兄弟」、「樂天桃猿」華麗交手，延續台日棒球之誼。
這次交流賽的三支職業隊伍，包含讀賣巨人、中信兄弟以及樂天桃猿都將以全一軍陣容上陣，3月2日讀賣巨人v.s.中信兄弟、3月3日為樂天桃猿v.s.讀賣巨人，其中樂天桃猿前身的「La New熊」，過去就曾與巨人舉辦過四場二軍交流賽；而中信兄弟隊史更是睽違30年再度迎接巨人踢館，精彩可期。
讀賣巨人一軍陣容包含：近4年3度拿下央聯全壘打王的當家4棒岡本和真、游擊人氣球星坂本勇人、連2年12勝投手戶鄉翔征以及去年拿下新人王的終結者大勢。首度的一軍之戰，絕對值得球迷進場朝聖！
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