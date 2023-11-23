法國時尚圈「小狐狸」進駐義享 高爾夫秋冬全新系列高雄獨家亮相
▲Maison Kitsuné顛覆常規玩轉復古新潮，為傳統的高爾夫球裝帶來新視角，打造獨一無二的休閒運動風。（圖／記者陳美嘉攝，2023.11.23）
記者
陳美嘉／高雄報導
｜ 2023-11-23 20:00:20 2023-11-23 20:03:37
在法國時尚圈以「小狐狸」為暱稱的Maison Kitsuné 進駐高雄義享時尚廣場，獨家引進2023年全新秋冬高爾夫球系列，整體系列涵蓋高爾夫球運動必備的服裝、配件等時尚單品，以實用主義美學升級運動衣櫥，為玩家帶來全新的服裝選擇。
Maison Kitsuné Golf看準高爾夫球運動市場年輕化趨勢，推出全新系列服飾，也特別鎖定擁有近60年高爾夫球發展歷史的高雄，成為除了韓國之外的獨家販售店點。設計上將法式clubhouse的視覺附加在傳統的高爾夫球裝，帶來更多的色彩運用。百褶裙、針織背心、格紋設計、以及能夠抵擋在草地上風吹日曬的短風衣，在Maison Kitsuné顛覆常規玩轉復古新潮的視覺下，為傳統的高爾夫球裝帶來新視角，打造獨一無二的休閒運動風。 ▲在法國時尚圈以「小狐狸」為暱稱的Maison Kitsuné進駐義享，獨家引進2023年全新秋冬高爾夫球系列。（圖／記者陳美嘉攝，2023.11.23）
秋冬新系列推出混合型的設計，將針織花紋融入羽絨服的設計當中，也為傳統的圓領衛衣帶來揮桿小狐狸的動態插圖印花。而在羽絨服背心，以及相對貼身的運動外套均採用中性的剪裁，重譯高爾夫球的運動時尚美學，既滿足了在秋冬球場上保暖的需求，同時也彰顯運動風的浪漫。
除了舒適的服裝外，配件更是要精緻，Maison Kitsuné Golf 2023 秋冬也重新定義了賽場上常見的球童包、高爾夫手套，以及各式各樣具有秋冬印花色彩的高爾夫球配飾。特別的是，為了替高爾夫球品牌設計出更具玩心的Logo，小狐狸特別將擁有多變寓意的標誌性狐狸Logo以插畫的形態現身，讓具有插畫感的小狐狸穿著格紋小短褲，揮舞著手中的球桿，潮酷設計別出心裁。經典的狐狸頭也戴上了一頂高爾夫球帽，簡約版本的印花Logo更是點綴設計，讓服裝在舉手投足間盡顯活力俏皮。