館長遭爆「只有2人參賽」爽拿柔術金牌！親上火線回應：我就是菜
44歲的健身網紅「館長」陳之漢，18日跑去日本參加國際柔術比賽，最終拿下1面金牌、1面銅牌，掀起外界討論，怎料，卻被另名拳擊網紅「尼克星」拍片質疑，該組別只有2個人比賽，而且對方還是一位55歲的白帶大叔，並嘲諷館長是「白帶王之汗」。事實上，館長早在20日承認確實只有兩人，而他也只比了兩場就受傷，單純希望藉由此事來鼓勵其他運動員。
記者詹鎰睿／綜合報導
館長20日回到台灣後，立刻在YouTube頻道上開直播分享心得，他表示，他分別參加有GI（有道服降伏）的無限量級組別，以及一個No Gi（無道服降伏）的無限量級組別，而前者參賽者總共只有2人，所以贏了就有牌，但在後者，館長卻被一位超強的黑人擊敗，最後也因為受了傷，無法繼續參加其他組別。
館長讚嘆，那位25歲的外國黑人超級強，他和對方拉來拉去還差點把一旁的電視撞爛，比賽激烈到所有外國人都在看，「我雖然輸了，但我覺得很爽，知道人家很猛。」雖然比完後開心拿到獎牌，卻也引來許多質疑聲浪，不過館長無所謂，直呼：「就沒比過啊，我就從白帶開始比，我願意卸下一切，重新綁帶上去比賽，我就是菜，我就是新手，不用怕被別人笑。」
即便在2個人的比賽中拿到金牌，館長仍強調，「只是想跟大家講，勇於挑戰一切，什麼運動我們都會接觸，願意付出、願意訓練，這就是運動精神。」館長認為，就當作是去看看外面世界，累積經驗，也順便鼓勵大家多多去學習，不解為何只是分享比賽得獎的貼文，竟引來外界罵聲。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁