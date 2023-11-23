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內幕／蕭美琴激發立委選情！綠營量身打造輔選行程拚國會過半

▲民進黨正副總統參選人賴清德（右）、蕭美琴（左）日前赴中選會登記參選2024總統大選。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.11.21）
▲民進黨正副總統參選人賴清德（右）、蕭美琴（左）日前赴中選會登記參選2024總統大選。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.11.21）

記者陳佩君／台北報導

「我是蕭美琴，我回來了！」民進黨副總統參選人蕭美琴一句重磅宣言，再度激起綠營及支持者熱情，也為總統、立委選情掀起新一波高潮。據悉，「賴蕭配」成軍後，不少綠委紛紛爭搶輔選行程，民進黨也將本週定調為「挺美週」，暫時「停火」開記者會一週，要將蕭的聲量推到最高；由於蕭的個人特質鮮明，競總將替她量身打造輔選行程，未來會與總統參選人賴清德分進合擊，力拚「總統當選、國會過半」目標。

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距離2024總統大選投票日倒數計時，在藍白整合渾沌不明之下，賴清德21日與蕭美琴赴中選會登記參選，成為首組登記的參選人，「賴蕭配」的正式成軍，也替綠營立委選情加溫，同時帶來鼓舞的效用。

據悉，在「賴蕭配」尚未公布時，就有綠委紛紛詢問蕭美琴輔選行程，希望盡快安排到選區。為了讓競總、黨部溝通順暢，輔選團隊將蕭美琴的辦公室，安排在民進黨中央8樓，至於行程安排上，以競總為主。

輔選人士透露，未來除了安排蕭美琴接受媒體訪問外，傳統造勢場合、空戰的部分也會持續進行，而蕭目前的輔選行程「很滿」，許多人都希望她能到選區加持。

據指出，有些立委已經敲到行程，有些還在聯繫中，一名幕僚分析，蕭美琴的「調性」與總統蔡英文很像，若是女性立委參選人邀請蕭美琴輔選，能加乘「女力」印象，對選情相當加分。

曾是花蓮立委的蕭美琴，過去在後山深蹲10年，花蓮有如她的第二個故鄉，在點頭參選後，首場輔選行程選在花蓮，別具意義，而蕭有輔選充沛、戰力十足、個人特質鮮明、網路聲量大等特質，輔選團隊要在選戰中，將其優點發揮到最大。

輔選團隊將依照蕭美琴的特質安排行程，黨內人士分析，蕭的支持者年齡幅度廣，不只吸引年輕選票，去菜市場也會非常受歡迎，在綠營相對弱勢的花東地區，反應也很好。

蕭美琴回歸後，綠營評估，已振奮整體選情，連帶使立委選情上揚，而在這幾天，「美德贏台灣」的圖文，也在網路上瘋傳，引發網友討論。

對於蕭美琴未來輔選行程，一名黨內高層表示，會把蕭與賴的行程切開來、分進合擊，傳統造勢也會持續進行。他提到，蕭美琴、賴清德有共同的特點，都有基層、國會、外交歷練，兩人加一起後，就會一加一大於二，達到互補效果。

為了讓蕭美琴與立委參選人互動，據掌握，民進黨立法院黨團明天上午召開黨團大會，也特別邀請蕭美琴「回娘家」，同時安排立委參選人與蕭美琴合照，加以宣傳、刺激選情。

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