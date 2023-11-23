內幕／蕭美琴激發立委選情！綠營量身打造輔選行程拚國會過半

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據悉，在「賴蕭配」尚未公布時，就有綠委紛紛詢問蕭美琴輔選行程，希望盡快安排到選區。為了讓競總、黨部溝通順暢，輔選團隊將蕭美琴的辦公室，安排在民進黨中央8樓，至於行程安排上，以競總為主。
輔選人士透露，未來除了安排蕭美琴接受媒體訪問外，傳統造勢場合、空戰的部分也會持續進行，而蕭目前的輔選行程「很滿」，許多人都希望她能到選區加持。
據指出，有些立委已經敲到行程，有些還在聯繫中，一名幕僚分析，蕭美琴的「調性」與總統蔡英文很像，若是女性立委參選人邀請蕭美琴輔選，能加乘「女力」印象，對選情相當加分。
曾是花蓮立委的蕭美琴，過去在後山深蹲10年，花蓮有如她的第二個故鄉，在點頭參選後，首場輔選行程選在花蓮，別具意義，而蕭有輔選充沛、戰力十足、個人特質鮮明、網路聲量大等特質，輔選團隊要在選戰中，將其優點發揮到最大。
輔選團隊將依照蕭美琴的特質安排行程，黨內人士分析，蕭的支持者年齡幅度廣，不只吸引年輕選票，去菜市場也會非常受歡迎，在綠營相對弱勢的花東地區，反應也很好。
蕭美琴回歸後，綠營評估，已振奮整體選情，連帶使立委選情上揚，而在這幾天，「美德贏台灣」的圖文，也在網路上瘋傳，引發網友討論。
對於蕭美琴未來輔選行程，一名黨內高層表示，會把蕭與賴的行程切開來、分進合擊，傳統造勢也會持續進行。他提到，蕭美琴、賴清德有共同的特點，都有基層、國會、外交歷練，兩人加一起後，就會一加一大於二，達到互補效果。
為了讓蕭美琴與立委參選人互動，據掌握，民進黨立法院黨團明天上午召開黨團大會，也特別邀請蕭美琴「回娘家」，同時安排立委參選人與蕭美琴合照，加以宣傳、刺激選情。
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