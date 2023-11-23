以哈停火協商也傳險破局！「人質名單、如何釋放」難敲定
以色列與巴勒斯坦激進組織哈馬斯雙方原同意暫時休戰，但雙方停火協議卻在23日突然喊卡，一名巴勒斯坦官員今向《法新社》透露，以哈停火破局的原因與協議細節有關，到了最後一刻雙方仍針對釋放人質名單、如何釋放人質等細節有所爭執無法順利敲定。
國際中心楊智傑／綜合報導
在中東國家卡達的調解下，這場持續近2個月的戰爭原本有望在23日迎來首次停火，被視為以哈衝突緩解的跡象，但以色列卻在當地時間22日深夜突然表示雙方休戰協議「不會在週五之前啟動」且並未解釋原因。根據《法新社》與《路透社》報導，消息人士稱這是因為雙方在停火協議中對於釋放人質名單和釋放方式仍未達成共識。
消息人士指出，最初是以色列沒有收到哈馬斯釋放的第一批人質名單，接著巴勒斯坦官員才稱已經與以色列方交換釋放人質的名單，並稱人質們會在獲釋進入埃及前，由紅十字會率先接觸，不過對於如何釋放、沒獲釋的人質是否能與紅十字會接觸等問題雙方直到最後一刻仍未有定論。
該名官員指出，這項停火協議何時生效最終仍將由居中斡旋的卡達與埃及、美國協調，會在23日稍晚宣布。
在這之前，以色列戰時內閣才剛批准一項協議，以色列將釋放150名巴勒斯坦婦孺以及讓包括燃料在內的大量人道援助進入加薩，換取哈馬斯釋放至少50名被扣在加薩走廊的婦女與兒童；臨時休戰協議預計維持4天，原定最快23日開始。