巷仔內／藍白早無互信！柯文哲拉郭台銘助陣　5人協商變吵架鬧劇

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郭台銘大手筆擔任東道主，除了大手筆租下君悅飯店25樓房間做為3人商談的房間，更租下3樓2間會議室， 一間做為記者會場，一間為記者發稿作業用途，柯競辦人士表示，光是今日一天記者的伙食花費就高達11萬元，可見郭台銘對這場會談的重視。
由於11月15日藍白會達成的共識在3天後就遭到柯文哲推翻，柯認為民調誤差值讓6％不公，國民黨則強調沒有所謂的讓6%，柯文哲預料若單刀赴會恐怕會遭到國民黨圍剿，遭質疑沒有誠信，因而找郭台銘相伴。先前郭台銘因為對國民黨初選方式有所不滿，認為偏頗侯友宜，因此一直尋找機會修理國民黨。
柯文哲在會中發言時話雖然沒郭、侯、朱等人多，但是火力卻不減，一再強調他當正的才是最強的勝選組合，面對國民黨質疑撕毀11月15日的六點共識是沒有誠信，柯則回應吵了2個多星期還在爭論民調方式，再度重申「團結一切可團結力量」，向國民黨喊話不要為了個人與政黨利益犧牲整體國家與人民利益。
從藍營喊出藍白合以來，柯文哲就一直強調他是民眾黨提名的總統參選人，一定會參選到底，柯身邊的核心幕僚也多為主戰派，之後雖然在藍白合議題讓步，但是在最強在野候選人產生上仍堅持全民調，主要避免國民黨發動組織戰，在初選就被做掉。柯文哲11月15日藍白合退讓引發支持者與幕僚不滿，許多黨工放話要退黨，所以3天後就反悔，但也因而被藍營貼上沒誠意的標籤。因此今日下午的藍白郭會面只是選舉登記之前的表面工作，藍白之間早就沒有互信。
儘管國民黨與民眾黨不願公開承認藍白合破局，但是事實就是沒人願意屈居副手。當了副手就無法對支持者交代，等到明日各自完成參選登記，就正式宣告藍白合鬧劇落幕。
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