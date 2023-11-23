冰島火山蓄勢待發！當局考慮「注水冷卻岩漿」 搶救村鎮與發電廠
冰島西南部雷克雅內斯半島（Reykjanes Peninsula），近期跡象顯示火山蠢蠢欲動，爆發的風險越來越高。對此，冰島政府正在考慮抽水注入岩漿中，希望達到冷卻與引流的效果，以保護恐因火山爆發遭受重創的格林達維克（Grindavik）與斯瓦爾森吉（Svartsengi）地熱發電廠。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《衛報》報導，冰島當局正在考慮一項計畫，抽水注入岩漿中，利用這些水來冷卻和轉移熔岩，以保護格林達維克鎮以及附近的重要基礎設施。該方法曾於1973年使用過，當時成功控制了熔岩的蔓延。不過這次情況是否能夠重演過去成功的案例，仍需要專家團隊的技術人員進一步評估研究。
冰島有33個活火山系統，數量居歐洲之首，平均每四、五年就會噴發一次。格林達維克位在斯瓦爾森吉地熱發電廠附近，目前出於安全考量，格林達維克的居民已經被疏散，斯瓦爾森吉發電廠也已預防性關閉，但當局仍持續在發電廠周圍進行防護措施加固，希望在火山爆發時能保住發電廠。
冰島氣象局之前警告，地震和即將發生的大規模火山爆發，恐怕標誌著雷克雅內斯半島未來數十年都將處於不穩定中，新的「噴發週期」即將開始，不只格林達維克，可能受到影響的城鎮居民都得考慮搬遷。