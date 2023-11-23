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夏靖庭被Joeman、蕾菈拖累黑歷史出土　「對人生沒期待一直吸毒」

▲夏靖庭最近被Joeman、蕾菈拖累黑歷史出土，說出當時心聲「對人生沒期待一直吸毒」。（圖／公視）
▲夏靖庭最近被Joeman、蕾菈拖累黑歷史出土，說出當時心聲「對人生沒期待一直吸毒」。（圖／公視）

記者蔡依庭／台北報導

金鐘常客夏靖庭、巫建和和吳奕蓉今（23）日出席公視人生劇展《不可饒恕的人》，該劇改編民宿詐保真實事件，因為近期Joeman、蕾菈呼麻事件，讓夏靖庭吸毒往事再被提起。他今談起年輕時2度吸毒坐牢，曾想放棄自己的時刻，他說：「那時不想再往上爬、不想努力，對人生沒什麼期待，就一直吸毒。」

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夏靖庭對於過往的黑歷史，從不避諱談論，網紅Joeman、蕾菈等人被搜出吸食大麻，意外牽扯到夏靖庭吸毒的舊新聞，是否無奈？他說：「沒什麼無奈，這就是我的過錯，這人可以爛到坐牢坐2次， 那（過去的事）對我做人做事有很大幫助，是我的養分。」夏靖庭的2個孩子也知道他的所作所為，「這就是我的過去，一失足做的事」，不過他自認「幸運」，有被警察在家中搜出違禁品，才慢慢清醒。

此外，劇組4月在宜蘭拍攝這齣戲，雖劇情灰暗，但夏靖庭說：「我每天過得很陽光！每天一定找時間跑10公里，享受宜蘭的好山好水。」反差感很大，吳奕蓉則形容第一次看到夏靖庭，「久仰夏哥！看到他背馬拉松比賽的大包包」，對他的跑步經印象深刻。

▲巫建和（左起）、吳奕蓉、夏靖庭今出席《不可饒恕的人》媒體茶敘活動。（圖／公視）
▲巫建和（左起）、吳奕蓉、夏靖庭今出席《不可饒恕的人》媒體茶敘活動。（圖／公視）
夏靖庭與吳奕蓉有場出遊的戲，因天氣多變，2度上山又遇上詭譎天氣，好不容易才拍成，吳奕蓉形容當時狀況，一下出太陽、一下霧靄氤氳，很難連戲，幽默地說：「那天深深體會到，我們這行也是靠天吃飯哪。」

巫建和與夏靖庭的話題是房地產和股票，夏靖庭甚至聽了巫建和的建議，開始為分別4歲和5歲的孩子開戶，買股票理財，這樣聽來巫建和似乎對投資頗有心得，問他是否已財富自由，他忙著否認，還抖出同間公司的姚淳耀才是股神。

他虧姚淳耀平常很省錢，還會到公司裝水喝，沒物欲，加上投資眼光精準，像是台積電買在200多元的低點，「還有0050買的時候才6、70（塊）。」現場出現驚嘆聲。

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