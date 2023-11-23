夏靖庭被Joeman、蕾菈拖累黑歷史出土　「對人生沒期待一直吸毒」

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此外，劇組4月在宜蘭拍攝這齣戲，雖劇情灰暗，但夏靖庭說：「我每天過得很陽光！每天一定找時間跑10公里，享受宜蘭的好山好水。」反差感很大，吳奕蓉則形容第一次看到夏靖庭，「久仰夏哥！看到他背馬拉松比賽的大包包」，對他的跑步經印象深刻。
夏靖庭與吳奕蓉有場出遊的戲，因天氣多變，2度上山又遇上詭譎天氣，好不容易才拍成，吳奕蓉形容當時狀況，一下出太陽、一下霧靄氤氳，很難連戲，幽默地說：「那天深深體會到，我們這行也是靠天吃飯哪。」
巫建和與夏靖庭的話題是房地產和股票，夏靖庭甚至聽了巫建和的建議，開始為分別4歲和5歲的孩子開戶，買股票理財，這樣聽來巫建和似乎對投資頗有心得，問他是否已財富自由，他忙著否認，還抖出同間公司的姚淳耀才是股神。
他虧姚淳耀平常很省錢，還會到公司裝水喝，沒物欲，加上投資眼光精準，像是台積電買在200多元的低點，「還有0050買的時候才6、70（塊）。」現場出現驚嘆聲。
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