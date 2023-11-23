劉德華父親逝世「在家人陪伴下安詳離開」！官網全換黑白悼念慈父
港星劉德華今（23）日傳出父親劉禮逝世的消息，引發粉絲高度關注，隨後，劉德華的官方網站「華仔天地」也貼文證實，父親於20日在家人的陪伴中安詳離開。面對記者詢問，劉德華也透過窗口回應，「家父於20號在家人陪伴下安詳離世 ，現正處理他的身後事，多謝大家關心 。」
記者詹鎰睿／綜合報導
據香港媒體報導，今日傳出劉德華高齡89歲的父親劉禮逝世消息，直到下午5時許，劉德華的官網「華仔天地（華博）」發文證實此事，「親愛的家人：父親於20號在家人的陪伴下安詳離開了。感恩！」並將網站介面全部換成黑白色來哀悼父親。稍早，劉德華也透過窗口向媒體再度回應：「家父於20號在家人陪伴下安詳離世 ，現正處理他的身後事，多謝大家關心 。」
據悉，劉德華的父親劉禮，從小務農維生，直到開啟雜貨店才逐漸改善貧困生活，而劉德華在演藝圈是出了名的孝順，小時候就在家裡幫忙打雜，即便長大成名，劉德華不忘盡孝道，還安排父母住在自家附近方便照顧，此外，劉德華也多次帶著爸爸媽媽出席「華仔天地」的粉絲歌迷見面會。距離上一次劉父上次被公開拍到，已經是2018年劉德華演唱會上，當時與孫女並肩而坐，欣賞兒子劉德華的演出。
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