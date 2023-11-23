郭包下君悅飯店2538房！即是「總統套房」 加行政套房總房價曝光
民眾黨總統參選人柯文哲邀請獨立總統參選人郭台銘，以及國民黨總統參選人侯友宜，今（23）日下午於台北君悅飯店會談，據傳郭台銘豪氣包下3間行政套房及數間套房，據悉，郭台銘此舉可能花約莫10萬元超過。因原本郭、柯、侯3方要會談的房間，即25樓的2538房，事實上即是台北君悅飯店的總統套房，每晚要價18萬元，但郭台銘也可能僅選用包幾個小時的會議方案，而非入住；另外包下的多間君悅行政套房，經查一晚價格平日約在1萬6千～1萬7千元。
記者葉盛耀/綜合報導
台北君悅大飯店的總統套房共計有兩間，2538房為其中之一，歷年來接待的眾多國際明星，,從韓星崔智友、宋慧喬到李英愛，位於君悅25樓、估地達70坪的頂級總統套房，是由國際知名室內設計大師季裕棠演繹設計，不但擁有當代公寓式豪宅的空間設計、極佳視野與高度隱密，還有樓層專屬禮遇及強調私人貼心服務。
至於台北君悅的君悅行政套房，則為25坪之奢華摩登起居空間，擁有加大辦公桌面、客廳、寬敞臥室、大理石衛浴及獨立浴缸等。記者實際上台北君悅飯店官網查詢房價，因為今晚套房已無空房，因此直接延一星期至下週四的日期搜尋，房價跳出為每晚17136元，若是會員則享優惠價16184元。而君悅行政套房事實上並非是君悅僅次於總統套房的房間，往上還有一晚價格同樣約1萬8千元的君悅行政101景觀套房與總裁套房。