酸藍白「喬」整天沒結論 賴清德：誰敢把國家治理交給這群人
民進黨高雄市立委參選人黃捷今（23）日晚間舉行前金、新興後援會成立晚會，民進黨總統參選人、副總統賴清德也到場讚聲，對於藍白會面沒結果，賴清德酸，對手「喬」整天有結果嗎？大家敢將國家治理的工作交給這群人嗎？當然不行。
記者鄭婷襄／高雄報導
賴清德表示，他今天七早八早就出門，早上去台南、下午來高雄，分別陪同台南市六席立委登記、高雄八席立委登記，希望兩個民主聖地的市民好朋友，能夠秉持過去站在民主的第一線，繼續承擔守護台灣，並維護台灣民主自由、人權這種精神，讓賴清德、蕭美琴高票當選，讓台南市六席當選、高雄市八席當選。
賴清德說，他今日走了十一個行程，黃捷這場晚會是第十一個行程，「有認真嗎？這樣有沒有躺著選？」自豪是所有候選人中最認真的一組；而副總統候選人蕭美琴，在舉辦國際記者會，面對國內外的記者的問題，她都可以詳細完整的回答，說出國家未來要走的方向，也提出未來要建設國家種種的藍圖，所以可以得到國內外媒體一致稱讚，「我們是這麼認真的」。
賴清德也提到，對手陣營今天「喬」整天，只是喬去哪裡開會，喬一早上，好不容易決定要在哪裡開會，這個時候，換幾個人要參加？又喬幾個小時，有結果嗎？沒結果，大家敢將國家治理的工作交給這群人嗎？當然不行，因為國家要進步，不是靠喬出來的。