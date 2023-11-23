劉德華父親離世！天王孝順事蹟曝 首部片酬買「華東燒臘」當禮
香港天王劉德華（華仔）的父親劉禮近日傳出離世消息，劉德華的官方後援會「華仔天地」於今（23）日稍早證實劉爸爸離世，劉德華對外感傷表示：「父親於20號在家人陪伴中安詳離開了。」讓人不捨。而其實與爸爸感情甚好的劉德華，有許多孝親事蹟，他曾經把他第一部片的片酬買下爸爸最喜歡的「華東燒臘」店鋪。
記者吳雨婕／綜合報導
劉德華爸爸劉禮年輕時是消防員，後來開設了小吃雜貨店養家，劉德華走紅後，他一直細心照顧家人，由於父母都愛吃「華東燒臘」，所以劉德華把他第一部戲的片酬，大概20多萬港幣（約台幣81萬元）買下華東燒臘，送給爸爸當生日禮物，經營一段時間後，爸爸才把店舖轉手。
實際上，劉禮在2003年曾診斷出罹患膀胱癌，劉德華曾帶著爸爸去醫院動膀胱瘤割除手術，之後劉父順利康復，2013年劉德華的後援會「華仔天地」舉行成立25周年慶祝活動，劉父、劉母還特別到場同歡，那時已經51歲的劉德華還靠在爸爸身上撒嬌，據悉，劉父已經有5、6年沒出席過粉絲聚會，無奈當年華仔向爸爸撒嬌的模樣還歷歷在目，如今卻得面臨喪父之痛。
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