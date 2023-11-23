黃士修嗆辣發言！藍白合槓上朱立倫、凌濤　還曾得罪這些藍營大咖

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鴻海創辦人郭台銘啟動連署初期，遭到但國民黨立委參選人鍾小平爆料，「前央行總裁彭淮南要鄰居別幫郭台銘連署」，郭辦委由郭陣營發言人黃士修向台北地檢署控告鍾小平誹謗，而黃士修代表郭台銘向北檢按鈴提告時，指「鍾小平如果乖乖道歉，就會撤告」，更兩度引述佛家語「金剛努目，所以降伏四魔；菩薩低眉，所以慈悲六道。」（意指：如果菩薩不懲罰惡人，令惡人敗壞正法，這時菩薩也成了惡魔。）
• 傅崐萁
郭台銘與資深藝人賴佩霞搭檔投入2024大選，卻被國民黨智庫陳學聖質疑中國廣州暨南大學學位是「洗學歷」，同時也遭到人黃士修指出國民黨籍立委傅崐萁、萬美玲等人同樣具有暨南大學學位，呼籲國民黨考紀會處分陳學聖。
傅崐萁辦公室表示，傅崐萁從未拿過廣州暨南大學的文憑與學歷，要在野各陣營管好自己的小狗、家畜，切勿未經查證就任意放話、互相攻訐並波及他人。
• 朱立倫
鴻海創辦人郭台銘、民眾黨總統參選人柯文哲今（23）日邀請國民黨總統參選人侯友宜侯友宜到君悅飯店，進行三方會談，而侯友宜也帶上前總統馬英九、國民黨主席朱立倫。
在第二輪談話時，朱立倫表示，今天不要再討論民調，但仍要還原事實，從頭到尾的協商討論，從未談到讓幾％；面對朱立倫重提民調相關討論，黃士修搶過話筒強調，現場的會議室場地借到七點，六點半就要撤場，時間有限，站在郭的立場，真心不希望藍白執著在民調爭議上，如同郭台銘也不會要求朱立倫去檢視今年5月份的十幾份民調，所以繼續吵下去不會有結果。
朱立倫頓時大聲打斷黃士修並嚴正駁斥，動怒嗆「千萬不要污辱五月份的民調，那三份參考民調，每一份都是真實的，用污衊的方式，絕對不是我們願意見到的」，隨後與與馬英九、侯友宜隨即起身離場，藍白合最後協議等同破局。
• 凌濤
今天藍白合協商，侯友宜、朱立倫、馬英九下午4時許抵達君悅飯店，在等待超過20分鐘後，柯文哲與郭台銘才現身，在等待過程中，黃士修跟國民黨智庫副執行長凌濤唇槍舌戰，各站在會場一方互嗆。
先是凌濤提出質疑「現在我們等了20分鐘」，似乎刻意在怪柯郭還未現身，而黃士修也用起麥克風回擊，謝謝國民黨參與的凌濤，「請他可不可以入座休息一下」、「現場夥伴麻煩把麥克風收起來，好嗎？」
後續中場休息前，等到郭台銘走出後，會場台上只剩柯、朱、馬，黃士修先是打破沉默，他表示，在場包括台上幾位大人，可能只有自己是數學系畢業，此番言論又遭打斷，「這是黃士修個人意見。」黃士修不在乎繼續說道，就是郭柯侯都多次勸說，不要再談民調爭議，兩邊專家各說各話只是在傷口灑鹽。凌濤又打斷，「這是黃士修個人意見」。黃士修又反駁，請工作人員把麥克風拿走，現在是主持人時間，「請國民黨凌濤尊重現場秩序」，雙方火藥味十足。