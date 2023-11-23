高球／亞巡好手洪健堯繳出64桿、獨居領先　朝連霸之路邁進

我是廣告 請繼續往下閱讀
今天兩回合結束，大會取總桿高於標準桿四桿的144桿以內共51位選手，晉級後兩回合決賽。
這場比賽總獎金台幣315萬元，冠軍可獲獎金60萬元，亞軍30萬元。於11/22~ 25日進行四回合72洞賽程，有美丶日及我國共計三國120位選手，包括103位台灣職業好手與17位業餘球員參賽競逐。
這場比賽是今年肇喜登峰巡迴賽七站中的最後一站封關站，參賽選手除了爭奪此場冠軍獎盃與冠軍獎金以外，也是角逐今年肇喜登峰巡迴賽獎金王的最後機會。
目前肇喜登峰巡迴賽獎金排名暫居第1的是劉永華丶第2名是蔡凱任，第3是洪健堯，廖煥鈞暫居第4，謝繼賢第5丶詹世昌第6丶張緯綸 第7丶第8葉昱辰丶劉嚴鴻第9丶呂偉智第10。排名前10的球員若在這場比賽奪冠，都有機會超越搶下獎金王頭銜。
洪健堯今天像吃了大力丸一般，鐵桿與推桿都打得不錯，抓八鳥二柏忌，包括第3-6洞的連四鳥，打出今日最低桿64桿，以四桿洞第5洞的上坡21呎長推抓鳥是最佳代表作。
他賽後表示，在自己身體狀況不好的情形下，只能盡力打，能打就打，結果如何就聽天由命了！他在七丶八年前曾經受傷椎間盤突出，多年來均未再發作，最近征戰亞巡多場比賽，上周印尼賽結束返台後，卻舊傷復發，「但是這場比賽不一樣，還是要盡力打！」所以他昨晚還特別到彰化去找整脊師整治，今天也吃了止痛葯下場，希望能順利完賽。
張哲瑜今天四鳥二柏忌，他很滿意這兩回合自己的成績，「沒有大失誤！」兩個五桿長洞都把握住抓下小鳥，第16洞較短的四桿洞，一桿上果嶺，距洞7呎兩推進洞也射鳥，另外第12洞是7呎小鳥推桿。
今天開球只有兩個洞失誤未成功打上球道，鐵桿因為風向判斷錯誤，失誤比較多些，推桿則是有幾洞沒推好，尤其是他的前九第10至18洞，很少成功打上果嶺，後九上果嶺洞數很多，但是有四個洞7呎內的小鳥推桿都錯失了，全場28推。
林冠伯今天打出五鳥無柏忌佳績，達到原先設定目標，鐵桿與推桿都發揮水準，15個洞成功打上果嶺，全場28推，以第2洞的15呎小鳥推桿距洞最遠，第1及3洞是9呎小鳥推桿，另有兩個洞是5-6呎的小鳥推桿，不過在第6洞出現三推失誤，還好是五桿洞打帕。
他賽後提及，今年自己的雜事多，在中巡及台巡的參賽也多達20多場，產生一些職業倦怠感，有種高爾夫公務員上下班的心態，都沒有打出很好的成績，名次多在10-20多名。
他說：「打比賽沒有什麼鬥志，打得好或打壞也無感，有點不知為何而打的感覺！」深知自己的狀況不佳，趕緊求救運動心理名教授季力康，上周經過長談深聊後，心理好很多，希望本周能真正重新振作，達到重新設定的目標。
劉永華今天四鳥二柏忌，包括第13-15洞連三鳥，第13及14洞都是15呎的小鳥推桿，第15洞五桿洞是一切一推抓鳥；他表示，整體表現比昨天好，今天風勢比昨天大，所以開球出現兩洞失誤，鐵桿與推桿都還不錯，28推比昨天多兩推。
另外，有幾個12-15呎的小鳥推桿沒推進；他的最後一洞第9洞三桿洞，一桿上果嶺，15呎小鳥沒抓到，但保帕成功。
去年肇喜登峰巡迴賽獎金王劉嚴鴻今天打出自己不滿意的69桿，因為「推桿很爛！手感很不好！」他有兩洞出現三推，前九19推丶後九15推，十八洞共34推；其他桿子表現還好。
林耕緯今天自第11洞至第16洞連續抓下六隻小鳥，創下個人單回合連抓最多小鳥的紀錄，他打出65桿，以143桿暫並列第38位，獲得晉級後兩回合決賽權。
他說抓鳥中以第11洞的45呎長推桿距洞最遠，其他有兩個洞都是OK小鳥推桿，第15洞五桿長洞一切一推也是射鳥成功。
另外，第17洞四桿洞「老鷹」獎設有特別獎項，可獲得苙億有限公司總經理林紹白加碼獎金3萬元，不限人數，每回合都有，不過今天沒有人獵鷹成功。