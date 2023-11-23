不妙了！中國中植集團發道歉信承認「嚴重資不抵債」 負債逾2兆
中國房企債務危機持續發酵，傳出暴雷已久的中國最大資產管理公司中植企業集團（中植系），昨（22）日發出一封致歉信給投資者，承認公司目前已經嚴重資不抵債，相關負債本息規模高達4600億元人民幣、約新台幣2.05兆元。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《中國房地產報》報導，中植集團在道歉信中表示，已努力採取一系列措施想要扭轉困境，但成效不如預期。信中指出，中植集團目前在剔除保證金後，相關負債本息規模約人民幣4200～4600億元，中植集團的總資產帳面金額約人民幣2000億元，資不抵債相當嚴重，大坑難填。
道歉信中更直言，中植集團的帳面資產中包括許多債權及股權投資，清算難度大，資產減損情況嚴重，預計真正可回收的流動性比帳面資產的金額還要低得多，存在重大持續性經營風險。
道歉信最後強調，詳細的資產負債狀況會根據後續進一步核查可能予以調整，會即時向投資人通報相關資訊。綜觀全信並未宣布破產，但似乎透露的訊息也與宣布破產不遠，讓曾經抱持希望的投資者們再度絕望。
《路透社》報導指出，中植集團的困境讓人們對於中國房市與金融危機的現況感到擔憂，雖然有一些分析師認為監管機構將介入以遏制更廣泛的影響，但中植集團的規模龐大，是否會引發骨牌效應仍值得關注。