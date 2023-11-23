UBA／游艾喆小試身手、上陣17分鐘　板凳暴徒林子皓率政大連勝

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本季開季迄今不僅3連勝、且場場破百，隊史新猷，24日休兵，25日政大將逢國體大，如贏球且又破百，開季連4場破百，除再飆新高，且追平前述上季連4場破百，26日對地主輔大，若又破百贏球，開季連5場破百，可再邁新的里程碑。
110學年度政大二連霸，全季也共9場破百，泰半是連2場破百，109學年隊史首冠，僅1場破百，複賽100：73贏義守，108學年度獲第五，3場破百、107學年度重返一級拿第六，也僅預賽105：87贏文化，全季唯一破百。
另外，政大此役三分球36投中14，開季最多也是首度兩位數進球，由不同的6人投進，前兩場對臺科、臺藝，三分球各為30中9及23中9。
今天7投中2的林子皓，歷經21日UBA處女秀對臺科，即卯上大他2歲的哥哥林子桓，10年籃球生涯兄弟倆首次隊友變對手，他板凳出發替補11分鐘，三分球3中1得11分，打響個人第一砲，但次役對臺藝只打8分鐘，三分球2中1得到僅有3分，24小時後的今天，他的手感次第回來，三分球7中2準頭雖一般，但全場17分卻迄今最高。
出身JHBL基市正濱國中、高中讀能仁家商的林子皓說：「UBA嘗鮮，前3場下來，強度尤其防守及碰撞，遠大於HBL，打法也很不一樣，全新體驗，自己表現只是一般，希望還可以更好。」
林子皓說，在能仁三年，各獲高中聯賽第五、三、四名，從不知封王是啥滋味，國中披正濱戰袍，一樣與JHBL冠軍無緣，因而本季進政大，超想幫球隊四連霸，撂下個人聯賽第一冠。
「至於新人王，我高一時因能仁只拿第五，依規定，僅晉四強球隊的高一球員，才具新人王候選資格，因而109學年我的菜鳥球季，船過水無痕。」林子皓說。
他說：「本季我又逢UBA大一球季，因新人王不限四強，與賽16隊的大一球員，每隊至少兩人，都具新人王候選資格，我如幸運被教練推薦參選，有機會當仁不讓，但寧可平常心，順其自然，因政大贏球連霸最重要。」
教練陳子威說，林子皓系出名門，又是亞青國手，本季大一替補上場很OK，他投射及得分能力不錯，在學長帶領下，希望他可以詮釋「板凳暴徒」這個角色，提供愈多火力，此役算小小達標。
此外，大二優質得分後衛宋昕澔，先發20分鐘8投中4，含三分球1投沒中，貢獻9分及助攻、抄截各3，略低於前兩戰對臺科、臺藝，他都拿11分及助攻各3、5，且3戰三分球共4投0中，也即開季到現沒進過三分球，有些反常。
出身JHBL名校苗栗明仁國中、南山高中的宋昕澔，國、高中一路都是球隊當家射手，曾率明仁拿過JHBL冠軍，高中3年則各獲第三、二、二名，上季進政大，才又重溫封王滋味。
宋昕澔說：「少出手少得分，係因我本季起要轉型控衛，準備接棒季後將畢業的游艾喆，因而投籃已不是最主要工作，也開始嘗試多組織、傳球、助攻，出手及得分都變少，且這一改變，其實從暑假打各大小盃賽即已開始，目前改得還算順手，但仍很多要再學及加強。」
對已有「接班人」，儘管不是「內定」，但游艾喆欣見學弟勇於嘗試，本季尋求率政大四連霸，自己助攻王、抄截王，希望也一併「打包」，雙雙四連霸的他說：「宋昕澔自己請命，想轉型控衛，很OK，他也有這方面長才及能力，到現為止，詮釋得也不錯。」
游艾喆先發17分鐘，三分球3中2拿12分9助攻2抄截，雙方實力小有差距，政大上半場62：33早奠勝基，二、三節各轟34、33分，第四節初就破百，3外援的莫巴耶19分11籃板，連兩場「雙十」，波波卡12分8籃板4助攻，杜拉米12分，「神經刀」射手李允傑三分球8中4拿12分、吳志鍇5中2得14分，王凱裕10分。
文化開季3連敗，僅大二前鋒蕭晟傑得分兩位數，他替補25分鐘，三分球7中5飆17分4助攻，悉為兩年來新高，21日開季戰對世新，他只替補1分鐘未得分，上季大一菜鳥，全季替補打4場，場均2.2分，三分球合計僅9投中1，今天表現判若兩人，備受教練羅興樑肯定。
187公分但僅70公斤左右、細條體型，出身屏東高中的蕭晟傑說：「高中我打了兩年甲級資格賽，但屏中都出局，上季來文化後，大一就UBA一級嘗鮮，本季希望可以突破，體重、噸位則就免了，因怎麼吃都不胖。」