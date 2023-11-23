12星座要感恩的事！唐綺陽點名水瓶：請感恩在地球能安心當外星人
北美一年一度的「感恩節」於每年的11月第4個星期四登場，今（23）日正為該重要的傳統節日，國師唐綺陽也隨著節慶列出12星座「要學著感恩的事」，其中點名水瓶座「請感恩在地球能安心當個外星人」、處女座「請感恩噴消毒水時朋友沒被氣跑」，也指出天蠍座「請感恩自己今年還沒變成獨居老人」。
記者陳雅蘭／綜合報導
唐綺陽表示：「聽說今天感恩節，那就來說說，12星座要學著感恩的事。」也希望大家都要勇敢面對、接受並保持它，列表一PO出，立刻破2萬讚數、1000則留言，有天秤座的網友幽默表示：「所以我晚餐到底要吃什麼？」天蠍座的朋友則說：「我已經獨居很久了！」留言區相當熱鬧。
12星座要學著感恩的事列表：
1.射手座：請感恩朋友包容你的謎之自信
2.魔羯座：請感恩自己面無表情所以臉上沒皺紋
3.水瓶座：請感恩在地球能安心當個外星人
4.雙魚座：請感恩朋友忍受你的雜亂無章
5.牡羊座：請感恩朋友忍受你跟紙一樣薄的耐性
6.金牛座：請感恩今年的舒適圈一樣溫暖
7.雙子座：請感恩平常亂講話卻還能好好活著
8.巨蟹座：請感恩今年的天氣都沒你的情緒多變
9.獅子座：請感恩願意假裝你說話很有趣的摯友們
10.處女座：請感恩噴消毒水時朋友沒被氣跑
11.天秤座：請感恩你決定晚餐吃啥時，還沒餓死的朋友
12.天蠍座：請感恩自己今年還沒變成獨居老人
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