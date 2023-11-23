人手一台電腦了！網咖為何還沒完全消失？常客曝現況：轉型很成功

我是廣告 請繼續往下閱讀
日前有鄉民在論壇PTT上發起討論，提到在二十年前，一台規格極度普通的電腦，隨便都要價4萬多元以上，因此網咖曾經蓬勃發展，成為當時許多學生族群下課的聚集地，但隨著家用網路、個人電腦逐漸普及了，但各地仍然還是有一些網咖存在，不禁令人好奇「是靠什麼撐到現在的」。
@sharonpeng0923看完知道網咖為什麼不能鎖門了吧! #雪倫的隱藏版生活 #團購 #商業 #網咖
♬ 原聲 - 雪倫的隱藏版生活 - 雪倫的隱藏版生活
對此，專門分析市場品牌的網紅雪倫也拍片分析，過去台灣網咖全盛時期多達1千多間，現在只剩下約200多間，但許多也都轉型成複合式的經營模式，提供娛樂加上短暫休息，除了影印、傳真、掃描等文書服務，還可以淋浴、洗衣服及寄件，對短暫過夜的民眾，多了一種更實惠的選擇。
雪倫也實際進入台北一間知名的網咖，店內還推出「夜貓族優惠」，晚間10點至上午11點，獨立包廂區5小時200元、8小時235元、12小時295元，對比旅館住宿價差的確頗大，且獨立包廂空間也不小，還有電腦、餐飲服務能使用，成為許多人的新選擇，轉型相當成功，唯一缺點就是隱私性不高，門不能上鎖，因為相關法規有規定。
其實這樣的轉型，也曾出現法律問題，位於台中的快樂鳥電競館，與設有獨立包廂、淋浴間，但在去年8月遭檢舉「非法經營旅館業務」，一度遭台中市觀旅局認定有收費提供不特定人住宿或休息，以違反發展觀光條例裁罰30萬元罰鍰並勒令歇業。
後續快樂鳥電競館業者也不服提出行政訴訟，最終台中高等行政法院認定，電競館內包廂「非封閉空間」，隱私性低，櫃檯人員可隨時進入，警察臨檢配合不得拒絕，提供寢具也是讓消費者夜間上網可暫時休息，若以此認定其經營旅館業務，顯屬率斷，也過分干預電競館業者提供舒適空間給消費者的經營型態，認為台中市觀旅局原處分有違誤，判處撤銷。