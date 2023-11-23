內幕／藍白早破局！馬侯朱不得不入鴻門宴　開戰前忍辱到最後一刻

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對於國民黨及侯陣營而言，從17日藍白破局到24日中選會截止受理正副總統登記的這段垃圾時間，最重要的就是還是必須持續展現合作誠意，侯友宜甚至也親口說出若民調輸了就當副的，藍營無論如何都不能成為藍白破局的歷史罪人，也好為將來開戰時累積相罵本。
而今日早上，侯友宜堅持要回到最初協商的馬英九辦公室，等候柯文哲，一方面是堅守當初談的六點共識，凸顯自己守承諾，希望把最後民調分歧的地方走完，藍營當然知道柯文哲不可能買單，但也可藉此凸顯出，柯文哲單方面毀約的「毫無誠信」。
據了解，在侯友宜辦公室發出侯友宜將前往馬辦等後柯文哲會面的採訪通知前，侯友宜、朱立倫就已經會面，針對可能發生的情況沙盤推演，也定調整體的立場及走向。
侯友宜、馬英九在馬辦等後的五個多小時期間，柯文哲陣營與郭台銘陣營又不斷放消息，最後甚至直接訂下君悅飯店的場地，郭陣營還在現場放倒數計時器，形塑等侯友宜等很久；事實上，侯營原本不打算到君悅飯店，因為侯營的立場很清楚，就是在哪裡開始就在哪裡結束。
不過，儘管國民黨高層、侯營都知道君悅飯店是場柯文哲拉郭台銘想打擊國民黨的鴻門宴，最後侯友宜還是決定「正面迎戰」赴約，甚至馬英九、朱立倫也陪同出席，過程中侯友宜堅持全程公開透明、拒絕密室協商，也讓柯、郭、侯三人較勁的場面公開傳送在大家眼前。
郭台銘在場不客氣的稱馬英九、朱立倫是「不速之客」，又因為無法當仲裁者、只能當見證人一度以尿遁為由離席，郭辦發言人黃士修不但阻止國民黨智庫副執行長凌濤發言，更重提國民黨初選民調不公，看在藍營支持者眼裡充滿憤怒，而據了解，國民黨願意忍辱到這種地步，是希望打悲情牌，將支持者的怒火轉為實質的動能，最後能與民進黨一搏。
對於侯友宜而言，最大的困境是藍營沒有歸隊，如今藍白合鬧劇告一個段落，黨內評估，藍營支持者的情緒已經到達最高點，相信原本支持柯文哲或郭台銘的偏藍支持者，最後都會歸隊；而侯營也早就與台北市長蔣萬安團隊聯繫好，準備檢視柯文哲台北市長任內政績，將會對柯文哲全面開戰。
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