金馬60／入圍名單不見MeToo人士！黃健瑋《老狐狸》2度淪最大遺珠

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入圍本屆金馬8項大獎的超級強片《關於我和鬼變成家人的那件事》，許光漢、林柏宏雙雙入圍最佳男主，卻不見炎亞綸身影，掀起質疑聲浪。事實上，炎亞綸在片中僅是客串身分，再加上炎亞綸的風波已經不是單純的MeToo事件，更嚴重牽涉到兒少法與刑法等罪名，也讓他丟了本屆的金鐘主持棒，演藝生涯幾乎歸零。
最後則是入圍4項金馬提名的電影《請問，還有哪裡需要加強》，該部片由導演九把刀的御用資深攝影師周宜賢拍攝。怎料，周宜賢今年7月同樣遭到一名傳播系的畢業生指控，曾在拍攝電影《阿嬤的夢中情人》時，強行帶她去賓館性騷擾，即便周宜賢發文證明清白且絕無犯法，但在《請問，還有哪裡需要加強》官方資料上已經不見周宜賢名字。有趣的是，該部片除了最佳新人，其餘都是入圍技術類獎項，結果卻少了最佳攝影，也讓是否因為MeToo事件，進而影響評審們的入圍考量，再度引發關注。
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