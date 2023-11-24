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金馬60／入圍名單不見MeToo人士！黃健瑋《老狐狸》2度淪最大遺珠

▲本屆金馬獎入圍名單，不見與MeToo相關爭議者，包含實力派演員黃健瑋，以及炎亞綸、名攝影師周宜賢，再度掀起討論，其中黃健瑋繼金鐘後再度淪為遺珠。（圖／資料照）
▲本屆金馬獎入圍名單，不見與MeToo相關爭議者，包含實力派演員黃健瑋，以及炎亞綸、名攝影師周宜賢，再度掀起討論，其中黃健瑋繼金鐘後再度淪為遺珠。（圖／資料照）

記者詹鎰睿／綜合報導

第60屆金馬獎將在本周六（25日）隆重登場，不過受到今年爆發的演藝圈MeToo風波影響，入圍名單一字排開，完全不見與MeToo相關人士，例如《老狐狸》的黃健瑋、《關於我和鬼變成家人的那件事》的炎亞綸，還有《請問，還有哪裡需要加強》的名攝影師周宜賢，引發外界關注。

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憑藉影劇《麻醉風暴》、《人選之人-造浪者》成名的黃健瑋，卻在今年7月遭控在2006年拍攝短片《贖金》期間，對一名女演員性騷擾，演藝事業重創，也讓多次入圍金鐘、演技備受肯定的他，成為本屆金鐘入圍最大遺珠，事後，金鐘官方也數度澄清，MeToo並未影響入圍條件。如今，黃健瑋參與的電影《老狐狸》入圍本屆金馬多項大獎，卻不見他的名字，再度讓外界引發猜測。

▲炎亞綸在《鬼家人》中是客串身分，仍讓外界認為大大影響金馬獎入圍。（圖／金盞花大影業提供）
▲炎亞綸在《鬼家人》中是客串身分，仍讓外界認為大大影響金馬獎入圍。（圖／金盞花大影業提供）
入圍本屆金馬8項大獎的超級強片《關於我和鬼變成家人的那件事》，許光漢、林柏宏雙雙入圍最佳男主，卻不見炎亞綸身影，掀起質疑聲浪。事實上，炎亞綸在片中僅是客串身分，再加上炎亞綸的風波已經不是單純的MeToo事件，更嚴重牽涉到兒少法與刑法等罪名，也讓他丟了本屆的金鐘主持棒，演藝生涯幾乎歸零。

最後則是入圍4項金馬提名的電影《請問，還有哪裡需要加強》，該部片由導演九把刀的御用資深攝影師周宜賢拍攝。怎料，周宜賢今年7月同樣遭到一名傳播系的畢業生指控，曾在拍攝電影《阿嬤的夢中情人》時，強行帶她去賓館性騷擾，即便周宜賢發文證明清白且絕無犯法，但在《請問，還有哪裡需要加強》官方資料上已經不見周宜賢名字。有趣的是，該部片除了最佳新人，其餘都是入圍技術類獎項，結果卻少了最佳攝影，也讓是否因為MeToo事件，進而影響評審們的入圍考量，再度引發關注。

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▲周宜賢否認侵犯女實習生。（圖／翻攝自周宜賢臉書）
▲周宜賢否認性騷擾一事，目前案件已進入司法調查階段，有待法院判決。（圖／翻攝自周宜賢臉書）

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