UBA／健行科大越級打怪跟職籃對打　主力蔡宸綱想學勇士「K湯」

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健行教練劉孟竹說：「開局打得小掙扎，除傳統三分線不穩，卡位籃板欠佳，導至轉換快攻效率不彰，失誤偏多，而轉換快攻過去一直是我們的強項。」
「劉總」說，老話一句，這多少跟少一名穩定的後場指揮官有關，因過往健行有多名優質主控，無論組織或替射手製造機會，人到球到，泰半可讓射手從容出手，本季既有的3名主戰控衛，大三的張東庭、大二的孫琦森，乃至大一菜鳥邱翊安，儘管都不錯，但經驗大抵仍不足，得再給他們一些時間。
開季有些不如預期，劉孟竹說：「說來奇怪，我們拉下臺南，跟臺鋼獵鷹或其他職業隊打練習賽，攻守有模有樣，反而UBA開季前3戰，對手是大學隊，健行打得綁手綁腳，我想，這多少跟自我壓力太大有關，因跟職業隊打，全無包袱問題。」
本季可走多遠，現仍言之過早，但「劉總」說，下季「雙槍」等這一批昔日泰山在高中聯賽封王的大三球員，屆時都將升大四，會更成熟，因而下季應可望是「收割年」。
對教練的殷殷期盼，「雙槍」之一的蔡宸綱說：「既有陣容的確少了一名發動機，教練點名的3名控衛，也需要時間讓他們成長，因而我跟劉丞勳，得扛更多責任，特別是我自己，投籃的選擇有時候時機不很理想，一樣得適度修正，且愈快愈好，希望預賽第一階段結束前就可定調。」
話鋒一轉，蔡宸綱說：「很喜歡NBA勇士射手湯普森（Klay Thompson），他的招牌「Catch And Shoot」，是我想仿效的進攻手段之一，但這得我自己先跑到位，覓出空檔時，隊友尤其控衛的球給得到。」