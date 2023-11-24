UBA／世新大學轟破百分快意三連勝　教頭不滿：球員不愛防守

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反之，開局0：17幾被世新打爆的臺科，沒有氣餒及放棄，後三節得分都逾20，第四節甚至轟進31分，開季迄今3場單節新高，全場飆94分，更遠高過前兩戰輸政大、輔大，各只得69、59分，睽違2季重返一級來，單場最高得分。
第一節輸贏輪廓似就提前浮現，雙方次第出清板凳，世新10人得分6人上雙，鎮隊「双生配」的陳將双21分、張俊生17分，且如同賽前講好一般，兩人都進2記三分、都送出5助攻、都2次抄截，僅籃板前者7、後者3。
有機會希望可挑戰新人王的臺、俄混血大一前鋒曾睦軒，先發30分鐘三分球3投中1拿16分，連2戰上雙、3戰來最高，外帶7籃板2助攻，另一優質菜鳥劉宥儇10分，王鼎鈞13分，外援西睿10分。
教練何正峰說：「『双生配』第二年當家，兩人的另類打法有別於他人，尤其陳將双個人風格、特質明顯，兩枚被寄予厚望的菜鳥學弟曾睦軒，劉宥儇，乃至他人，想跟『双生配』搭配愈match，有一定的難度，也是曾、劉未來要努力觀察、揣摩的方向。」
曾睦軒說：「教練說的是，當陳將双持球時，有各種無限可能，我壓根無須再怎麼做，但往後仍得再多做些功課，儘量配合他。」
臺科開季3連敗，持續尋求睽違2年重返一級的首勝，三分球26投中9，不遑多讓世新的32投中10，5名先發的大三前鋒林子桓，三分球9投中4飆生涯新高28分及7籃板4助攻，亞運3x3金牌汪哲宇8投中3得15分，中鋒劉亦晨10分8籃板，後衛鄭皓哲11分8籃板6助攻2抄截，林嘉隆9分5籃板2助攻，出身高中乙級宜蘭慧燈的大一菜鳥林展丞，11分6籃板3助攻，得分首度上雙。