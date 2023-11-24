NBA／曾把Poole比喻成Harden 傳奇球星Garnett打臉自己猛批
NBA巫師近況奇差無比，不僅苦吞7連敗，且近12場只拿下1勝，戰績2勝12敗，在東區排名倒數第二，而球星Jordan Poole則慘遭砲轟，認為他根本不在乎球隊輸贏，每場都在個人秀。
記者廖聿偉/綜合報導
Jordan Poole本季從勇士轉戰巫師，雖繳出場均17.1分的成績單，但三分球命中率低於3成，且14場比賽場均正負值-14.2，寫下NBA史上最慘紀錄(場均至少出手15次)，且近7場平均為-17.5，還有一場比賽更高達-26，等於Poole一上場，球隊就開始崩盤。
傳奇球星Kevin Garnett忍不住在節目中開砲，「本來認為Poole會帶給巫師帶來新氣象，並帶領球隊變好，沒想到卻只看到傲慢的態度。」
Kevin Garnett的態度顯然有很大的落差，季前他把Jordan Poole比喻成James Harden，「當年Harden離開強隊雷霆後，轉戰火箭，不僅提升了個人能力，且帶領球隊翻身成強權，相信Poole在巫師也能證明身價。」
未料開季前14場比賽，Garnett似乎已經失去耐性，改口批評Poole，「在勇士奪冠後變得自大跟傲慢，且Poole完全欠缺領袖氣質，根本亂打一通。」