中國經濟真的不妙！美學者踢爆：習近平向拜登討28兆救急

愛爾蘭首都砍人案！3幼童受傷僅「5至6歲」　爆發反移民示威

▲愛爾蘭都柏林23日發生持刀傷人事件，事後引發反移民的街頭示威及警民衝突。（圖／翻攝自愛爾蘭時報）
▲愛爾蘭都柏林23日發生持刀傷人事件，事後引發反移民的街頭示威及警民衝突。（圖／翻攝自愛爾蘭時報）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

愛爾蘭首都都柏林（Dublin）市中心，當地時間23日發生持刀傷人事件，造成5人受傷，包括3名兒童。雖然警方聲稱為「獨立」事件，與恐怖攻擊無關，但有反移民組織指出，犯案者疑似是阿爾及利亞裔，引起反移民人士憤怒，爆發示威潮並與警方衝突。

我是廣告 請繼續往下閱讀
綜合《愛爾蘭時報》等外媒報導，事件發生在帕內爾廣場（Parnell Square East）附近，一所名為Gaelscoil Choláiste Mhuire的學校，當時孩子們正從學校走出，兇嫌突然施襲，嚇壞不少路人，紛紛上前制服，把刀奪走並扔到對面的草地上。

警方認為，嫌犯是1名40多歲、50多歲的男子，他也因重傷被送往醫院治療，正在釐清犯案動機，是否與學校或現場任何人存在某種關聯。雖然警方沒有透露嫌犯身分細節，但據悉是1名已入籍、居住超過20年的外來移民。

▲救護人員、警消趕到現場並拉起封鎖線。（圖／翻攝自愛爾蘭時報）
▲救護人員、警消趕到現場並拉起封鎖線。（圖／翻攝自愛爾蘭時報）
報導指出，其他傷者包括3名年僅5、6歲的孩童，其中1名5歲女童以及另1名30歲女子重傷，她是學校或課後託管機構的員工。事件引發反移民人士不滿，都柏林街頭爆發大型示威及騷亂，抗議者向警方發射照明彈和煙火，有警車因此起火燃燒，市中心交通嚴重受阻。

愛爾蘭國家警察局局長哈里斯（Drew Harris）將混亂歸咎於極右意識形態的驅動，呼籲民眾不要聽信社群網站上流傳的錯誤訊息，許多內容根本還沒查清楚，不排除涉及惡意傳播。愛爾蘭司法部長麥肯蒂（Helen McEntee）也呼籲各方保持冷靜，強調暴徒和幕後主使者正在利用稍早發生的襲擊案，來破壞愛爾蘭社會，並譴責攻擊警察的舉動。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110

日本MTV音樂大獎驚傳砍人！橫濱40多歲女子重傷送醫

曼谷鬧區槍擊！大學生遭開數槍重傷　無辜女老師「額頭中彈」亡

西班牙人民黨前領導人驚傳當街遭槍擊！下巴被子彈打穿　送醫急救

巴拿馬環保人士封路抗議！男子要求讓道未果　竟當眾開槍擊斃2人

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞