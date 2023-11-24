愛爾蘭首都砍人案！3幼童受傷僅「5至6歲」　爆發反移民示威

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綜合《愛爾蘭時報》等外媒報導，事件發生在帕內爾廣場（Parnell Square East）附近，一所名為Gaelscoil Choláiste Mhuire的學校，當時孩子們正從學校走出，兇嫌突然施襲，嚇壞不少路人，紛紛上前制服，把刀奪走並扔到對面的草地上。
警方認為，嫌犯是1名40多歲、50多歲的男子，他也因重傷被送往醫院治療，正在釐清犯案動機，是否與學校或現場任何人存在某種關聯。雖然警方沒有透露嫌犯身分細節，但據悉是1名已入籍、居住超過20年的外來移民。
報導指出，其他傷者包括3名年僅5、6歲的孩童，其中1名5歲女童以及另1名30歲女子重傷，她是學校或課後託管機構的員工。事件引發反移民人士不滿，都柏林街頭爆發大型示威及騷亂，抗議者向警方發射照明彈和煙火，有警車因此起火燃燒，市中心交通嚴重受阻。
愛爾蘭國家警察局局長哈里斯（Drew Harris）將混亂歸咎於極右意識形態的驅動，呼籲民眾不要聽信社群網站上流傳的錯誤訊息，許多內容根本還沒查清楚，不排除涉及惡意傳播。愛爾蘭司法部長麥肯蒂（Helen McEntee）也呼籲各方保持冷靜，強調暴徒和幕後主使者正在利用稍早發生的襲擊案，來破壞愛爾蘭社會，並譴責攻擊警察的舉動。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
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