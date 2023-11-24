藍白合慘變分手擂台！他對侯友宜改觀了　一招拆穿柯文哲公開透明

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而會談當中，侯友宜更突然出招，表示「今天早上接到柯文哲的簡訊，感謝柯文哲沒有忘了他」突然就轉頭問柯文哲，是否可以唸出簡訊的內容，在柯文哲的允許之下，侯友宜真的拿著手機念出簡訊內容。
簡訊內容提到「大家最後一出來解決台灣的問題是好的，既然你昨天早上打電話給郭董」對此侯友宜先解釋「不是我早上打電話給郭董，是郭董打電話給我」，接著繼續說「其實想要大家會面的想法，3個一起見面也是塑造一個團結台灣的意象，如果可以的話找一個場合，但是，是公開的大家見面談，還是你只想要我和你兩個先談，或是比較主張三個先談」。
「如果要見面的話，大家有足夠的時間談一談，不管結果如何，也對心理比較好交代，時間今天早上就好，地點只要不是秘密見面就好，如果credit要給郭董，直接在他家也可以，不然找一飯店也可以，他需要找一個理由退選，所以給他面子也是好的，但是太多人在看，要秘密見面有困難，所以要公開見面」。
柯文哲隨後致詞時回嗆「把簡訊拿出來唸，這個是名嘴、側翼在做的，不是總統候選人做的事」，侯友宜馬上出聲反駁，「你也可以不同意啊！我是經過你的同意的」柯又隨即反嗆「好！你不要打斷我的話。」
對此，謝龍介的姪子、前桃園市議員參選人謝克洋表示「我本來以為侯友宜是軟蛋，但直到今天，侯友宜不演了，取得柯文哲同意之後，當眾唸出柯文哲傳給侯友宜的簡訊，侯友宜一招拆穿柯文哲最愛掛在嘴邊的『公開透明』，我對侯友宜改觀了，這傢伙真的是一條漢子」。
據悉，藍白合正式破局之後，今（24）日也是總統大選候選人登記的最後一天，柯文哲及侯友宜都將在今天公布副手並且前往登記，藍白合經過一個多禮拜的協商最終還是沒能成局，2024總統大選各自努力。
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