快訊／藍白合破局！柯文哲明日11點登記參選　副手神秘不曝光

藍白合慘變分手擂台！他對侯友宜改觀了　一招拆穿柯文哲公開透明

▲國民黨總統參選人侯友宜在和柯文哲、郭台銘的三方會談上直接公布柯文哲和他的私下訊息，讓柯文哲回擊這是側翼跟名嘴做的事。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.11.23）
▲國民黨總統參選人侯友宜在和柯文哲、郭台銘的三方會談上直接公布柯文哲和他的私下訊息，讓柯文哲回擊這是側翼跟名嘴做的事。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.11.23）

記者張嘉哲/綜合報導

藍白合正式破局！23日國民黨總統參選人侯友宜、鴻海創辦人郭台銘、民眾黨主席柯文哲下午在君悅飯店會面，結果現場慘變「分手擂台」，侯友宜更是經過柯文哲同意後，念出柯文哲私下轉給他的簡訊內容。對此，前議員謝龍介的姪子謝克洋就出面表示「本來以為侯友宜是軟蛋，直到今天對他改觀了，用簡訊這招戳破柯文哲老愛掛在嘴邊的公開透明」。

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回顧本場「君悅會」過程，原先柯文哲、郭台銘主張在君悅飯店25樓的行政套房內舉行閉門會談，結果藍營卻主張在所有媒體面前公開會談，雙方爭論不休，會議當中互相暗酸，郭台銘也對於明明只邀請侯友宜一人，但是見證人、前總統馬英九以及國民黨主席朱立倫的不請自來感到不滿，現場火藥味十足。

▲郭台銘願意做為侯友宜和柯文哲兩方陣營整合的桶箍，只可惜最後還是沒能達成完美的結局。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.11.23）
▲郭台銘願意做為侯友宜和柯文哲兩方陣營整合的桶箍，只可惜最後還是沒能達成完美的結局。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.11.23）
而會談當中，侯友宜更突然出招，表示「今天早上接到柯文哲的簡訊，感謝柯文哲沒有忘了他」突然就轉頭問柯文哲，是否可以唸出簡訊的內容，在柯文哲的允許之下，侯友宜真的拿著手機念出簡訊內容。

簡訊內容提到「大家最後一出來解決台灣的問題是好的，既然你昨天早上打電話給郭董」對此侯友宜先解釋「不是我早上打電話給郭董，是郭董打電話給我」，接著繼續說「其實想要大家會面的想法，3個一起見面也是塑造一個團結台灣的意象，如果可以的話找一個場合，但是，是公開的大家見面談，還是你只想要我和你兩個先談，或是比較主張三個先談」。

「如果要見面的話，大家有足夠的時間談一談，不管結果如何，也對心理比較好交代，時間今天早上就好，地點只要不是秘密見面就好，如果credit要給郭董，直接在他家也可以，不然找一飯店也可以，他需要找一個理由退選，所以給他面子也是好的，但是太多人在看，要秘密見面有困難，所以要公開見面」。

▲國民黨總統參選人侯友宜（左）在和柯文哲、郭台銘的三方會談上直接公布柯文哲和他的私下訊息，讓柯文哲痛批這跟電視上的名嘴有什麼兩樣。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.11.23）
▲國民黨總統參選人侯友宜（左）在和柯文哲、郭台銘的三方會談上直接公布柯文哲和他的私下訊息，讓柯文哲痛批這跟電視上的名嘴有什麼兩樣。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.11.23）
柯文哲隨後致詞時回嗆「把簡訊拿出來唸，這個是名嘴、側翼在做的，不是總統候選人做的事」，侯友宜馬上出聲反駁，「你也可以不同意啊！我是經過你的同意的」柯又隨即反嗆「好！你不要打斷我的話。」

對此，謝龍介的姪子、前桃園市議員參選人謝克洋表示「我本來以為侯友宜是軟蛋，但直到今天，侯友宜不演了，取得柯文哲同意之後，當眾唸出柯文哲傳給侯友宜的簡訊，侯友宜一招拆穿柯文哲最愛掛在嘴邊的『公開透明』，我對侯友宜改觀了，這傢伙真的是一條漢子」。

據悉，藍白合正式破局之後，今（24）日也是總統大選候選人登記的最後一天，柯文哲及侯友宜都將在今天公布副手並且前往登記，藍白合經過一個多禮拜的協商最終還是沒能成局，2024總統大選各自努力。

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