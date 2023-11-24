快訊／藍白合破局！柯文哲明日11點登記參選　副手神秘不曝光

藍白合破局確定！侯友宜出招「念出柯文哲簡訊」　最錯愕是郭台銘

▲鴻海創辦人郭台銘稱在君悅會當中不滿只約侯友宜，卻連馬英九、朱立倫都前來，稱這是「重量級的不速之客」。（圖／記者葉政勳攝，2023.11.23）
▲鴻海創辦人郭台銘稱在君悅會當中不滿只約侯友宜，卻連馬英九、朱立倫都前來，稱這是「重量級的不速之客」。（圖／記者葉政勳攝，2023.11.23）

記者張嘉哲/綜合報導

藍白合確定破局，23日國民黨總統參選人侯友宜、鴻海創辦人郭台銘、民眾黨主席柯文哲下午在君悅飯店會面，結果協商不成，現場火藥味十足，今（24）日柯文哲及侯友宜將各自前往登記參選。其中會中令人關注的就是侯友宜經過柯文哲同意後，直接公開唸出柯文哲私下傳給他的簡訊。對此，媒體人吳子嘉感嘆「其實侯友宜念出簡訊的時候，最錯愕的人是郭台銘」。

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吳子嘉23日參加政論節目《關鍵時刻》時表示「柯郭侯三方這次的協商根本是車禍現場，最妙的就是柯文哲在會中同意侯友宜念出簡訊，結果內容曝光之後，最錯愕的人是郭台銘，因為郭台銘根本不知道有這封簡訊，郭台銘完全不知道已經被出賣了」。

▲鴻海創辦人郭台銘，前總統馬英九。（圖／記者葉政勳攝，2023.11.23）
▲▲郭台銘願意做為侯友宜和柯文哲兩方陣營整合的桶箍，只可惜最後還是沒能達成完美的結局。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.11.23）
「郭台銘在現場還正經八百的想要當桶箍、想要當主持人，結果才知道自己被當成退選要討面子的人」吳子嘉說「最荒謬的是，柯文哲聽完簡訊內容之後，當場嗆侯友宜的行為跟名嘴、側翼一樣，這不是很奇怪嗎？你答應說可以，結果別人一講完，你就馬上罵人一頓，怎麼有這種人？」

回顧本次「君悅會」簡訊環節，當時侯友宜致詞時突然說「今天早上接到柯文哲的簡訊，感謝柯文哲沒有忘了他」接著就轉頭問柯文哲，是否可以唸出簡訊的內容，在柯文哲的允許之下，侯友宜真的拿著手機念出簡訊內容。

▲國民黨總統參選人侯友宜（左）在和柯文哲、郭台銘的三方會談上直接公布柯文哲和他的私下訊息，讓柯文哲痛批這跟電視上的名嘴有什麼兩樣。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.11.23）
▲國民黨總統參選人侯友宜（左）在和柯文哲、郭台銘的三方會談上直接公布柯文哲和他的私下訊息，讓柯文哲痛批這跟電視上的名嘴有什麼兩樣。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.11.23）
簡訊內容提到「大家最後一出來解決台灣的問題是好的，既然你昨天早上打電話給郭董」對此侯友宜先解釋「不是我早上打電話給郭董，是郭董打電話給我」，接著繼續說「其實想要大家會面的想法，3個一起見面也是塑造一個團結台灣的意象，如果可以的話找一個場合，但是，是公開的大家見面談，還是你只想要我和你兩個先談，或是比較主張三個先談」。

「如果要見面的話，大家有足夠的時間談一談，不管結果如何，也對心理比較好交代，時間今天早上就好，地點只要不是秘密見面就好，如果credit要給郭董，直接在他家也可以，不然找一飯店也可以，他需要找一個理由退選，所以給他面子也是好的，但是太多人在看，要秘密見面有困難，所以要公開見面」。

結果念完後，柯文哲直接開酸「我要跟侯市長講，雖然我是同意，但把私人之間的簡訊拿出來唸，通常這是名嘴側翼在做的事，不是總統要做的事」侯友宜聽了也立刻說「話不能這樣說，我是經過你的同意才念，你也可以不同意啊」現場一片尷尬。

▲民眾黨黨主席柯文哲出席和郭台銘、國民黨總統參選人侯友宜三方會面。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.11.23）
▲侯友宜念出簡訊之後，民眾黨黨主席柯文哲直接回嗆「你這是側翼跟名嘴在做的事情」。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.11.23）

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