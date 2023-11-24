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自由市場冷清！各球團都等大谷翔平「決定」　美媒透露簽約時間點

▲豪門球隊都在等大谷翔平的「決定」，只要大谷翔平新東家確認，後續簽約將會瞬間活絡起來，多隊高管也透露大谷翔平的簽約時間點，將會落在今（24日）感恩節後至12月4日開始的冬季會議上。（圖／美聯社／達志影像）
▲豪門球隊都在等大谷翔平的「決定」，只要大谷翔平新東家確認，後續簽約將會瞬間活絡起來，多隊高管也透露大谷翔平的簽約時間點，將會落在今（24日）感恩節後至12月4日開始的冬季會議上。（圖／美聯社／達志影像）

記者張志宇/綜合報導

史上最大咖自由球員「二刀流」大谷翔平在本季進入自由市場，也讓市場上掀起搶人大戰，根據美媒《CBS MLB》透露，今年自由市場開市為止顯得非常冷清，只有Aaron Nola與費城費城人簽下7年1.72億美元（約54.6億新台幣）的合約，這是因為豪門球隊都在等大谷翔平的「決定」，只要大谷翔平新東家確認，後續簽約將會瞬間活絡起來，多隊高管也透露大谷翔平的簽約時間點，將會落在今（24日）感恩節後至12月4日開始的冬季會議上，這期間將會是大谷翔平決定新東家的時間點。

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根據大聯盟記者Mark Feinsand透露，「球隊與自由球員之間的談判預計會在感恩節後有所好轉，且多隊高管預測大谷翔平將會在下個月冬季會議到來前，決定自己的新東家，甚至也可能會在東部會議（下月4日進行至7日）開始後公布新東家球隊。」

有關大谷翔平的新東家傳聞，根據《CBS MLB》表示，目前已有多支球隊承諾願意開出巨額合約，但大谷翔平仍未做出決定，據了解，錢依舊不是大谷的首要考量，大谷更在乎球隊的未來、規劃，甚至是否能在未來幾年衝冠，比起合約價值大谷翔平更在乎自己與球隊的契合度。

此外《紐約郵報》資深記者Jon Heyman近日也提到關於大谷翔平的簽約消息，「就外界所知這就是豪門球隊的戰爭，大谷也強調隱私非常重要，在確定之前沒有人知道他會加盟哪隊，但據我所知錢依舊不是首要考量目標，大谷還是會聽取各球隊對未來的規劃，才會決定加盟哪支球隊，因為他渴望冠軍。」

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