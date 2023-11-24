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黑色星期五咖啡優惠！全家今起拿鐵「買1送1」　7-11買2送2可寄杯

▲全家今起單品拿鐵買1送1、雙淇淋第2隻半價優惠；7-11門市有美式買2送2，APP寄杯氣泡美式也買2送2。（圖／業者提供）
▲全家今起單品拿鐵買1送1、雙淇淋第2隻半價優惠；7-11門市有美式買2送2，APP寄杯氣泡美式也買2送2。（圖／業者提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

2023黑色星期五今（24）日登場，四大超商咖啡優惠一覽，包括全家今起單品拿鐵買1送1、雙淇淋第2隻半價優惠；7-11門市有濃粹美式買2送2，APP寄杯氣泡美式也買2送2；OK超商則是一日限定，美式、拿鐵買2送2寄杯限今天；萊爾富大杯蜂蜜風味拿鐵、醇脆黑糖拿鐵任2杯88元。

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🟡全家

📍門市｜11月24日至11月26日

◾大杯單品拿鐵買1送1優惠（原價110元、特價55元）

◾霜淇淋第二件10元優惠，限用全盈+PAY支付，原價49元、特價25元

📍APP｜11月24日至11月26日

◾acer宏碁能量飲料（原價49元、特價25元）

◾森永牛奶糖珍珠雪糕（原價38元、特價19元）

◾浪味仙田園蔬菜風味（原價30元、特價15元）

◾農心爽口海鮮味烏龍麵（原價49元、特價25元）

▲全家黑色購物節有拿鐵買1送1，以及雪糕、烏龍麵買1送1優惠。（圖／全家）
▲全家黑色購物節有拿鐵買1送1，以及雪糕、烏龍麵買1送1優惠。（圖／全家提供）
🟡7-11

📍門市｜今起至11月26日

◾濃萃美式買2送2（原價50元、特價25元）

◾黑糖珍珠撞奶買2送2（原價60元、特價30元）

📍APP｜今起至11月29日

◾雞尾酒風味氣泡咖啡（莫西多、白色佳人）任選買2送2，單杯原價99元、特價45元（5折）

◾To b. by agnès b.經典冰可可 4杯260元，單杯原價99元、特價65元（66折）

◾風味系列指定熱飲任選買5送2，皇家伯爵紅茶拿鐵／太妃焦糖風味瑪奇朵／焙烤榛果風味拿鐵／贅沢八女抹茶拿鐵，單杯原價55元、特價40元（73折）

◾特大杯拿鐵／特大杯美式，任選買5送2，單杯原價70元、特價50元（72折）

◾香鑽水果茶買5送2．，單杯原價70元、特價50元（72折）

◾燕麥系列指定冰飲買5送2，燕麥奶茶／大杯燕麥拿鐵／黑糖珍珠燕麥奶，單杯原價75元、特價54元（72折）

▲APP行動隨時取也有氣泡咖啡買2送2，同系列任選買2送2咖啡優惠。（圖／7-11提供）
▲7-11 APP行動隨時取有氣泡咖啡買2送2，同系列任選買2送2咖啡優惠。（圖／7-11提供）
🟡OK超商

📍門市｜11月24日限定（可寄杯）

◾大杯莊園級美式買2送2（原價45元、特價23元）

◾大杯莊園級拿鐵買2送2（原價55元、特價28元）

◾大杯濃厚系莊園級美式買2送2（原價55元、特價28元）

◾大杯濃厚系莊園級拿鐵買2送2（原價65元、特價33元）

🟡萊爾富

📍門市｜今起至12月12日

◾大杯冰／熱蜂蜜風味拿鐵（售價75元）、大杯熱醇脆黑糖拿鐵（售價65元）任選2杯88元，5.9折

▲迎接雙十國慶連假，萊爾富率先宣布將推出大杯美式20元，比買一送一還划算，另有線上寄杯買10送10。（圖／業者提供）
▲萊爾富大杯冰／熱蜂蜜風味拿鐵、大杯熱醇脆黑糖拿鐵任選2杯88元。（圖／萊爾富提供）

感恩節限定開喝！超商美式、拿鐵「買2送2」可寄杯　7-11咖啡半價

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