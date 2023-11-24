黑色星期五咖啡優惠！全家今起拿鐵「買1送1」　7-11買2送2可寄杯

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📍門市｜11月24日至11月26日
◾大杯單品拿鐵買1送1優惠（原價110元、特價55元）
◾霜淇淋第二件10元優惠，限用全盈+PAY支付，原價49元、特價25元
📍APP｜11月24日至11月26日
◾acer宏碁能量飲料（原價49元、特價25元）
◾森永牛奶糖珍珠雪糕（原價38元、特價19元）
◾浪味仙田園蔬菜風味（原價30元、特價15元）
◾農心爽口海鮮味烏龍麵（原價49元、特價25元）
🟡7-11
📍門市｜今起至11月26日
◾濃萃美式買2送2（原價50元、特價25元）
◾黑糖珍珠撞奶買2送2（原價60元、特價30元）
📍APP｜今起至11月29日
◾雞尾酒風味氣泡咖啡（莫西多、白色佳人）任選買2送2，單杯原價99元、特價45元（5折）
◾To b. by agnès b.經典冰可可 4杯260元，單杯原價99元、特價65元（66折）
◾風味系列指定熱飲任選買5送2，皇家伯爵紅茶拿鐵／太妃焦糖風味瑪奇朵／焙烤榛果風味拿鐵／贅沢八女抹茶拿鐵，單杯原價55元、特價40元（73折）
◾特大杯拿鐵／特大杯美式，任選買5送2，單杯原價70元、特價50元（72折）
◾香鑽水果茶買5送2．，單杯原價70元、特價50元（72折）
◾燕麥系列指定冰飲買5送2，燕麥奶茶／大杯燕麥拿鐵／黑糖珍珠燕
🟡OK超商
📍門市｜11月24日限定（可寄杯）
◾大杯莊園級美式買2送2（原價45元、特價23元）
◾大杯莊園級拿鐵買2送2（原價55元、特價28元）
◾大杯濃厚系莊園級美式買2送2（原價55元、特價28元）
◾大杯濃厚系莊園級拿鐵買2送2（原價65元、特價33元）
🟡萊爾富
📍門市｜今起至12月12日
◾大杯冰／熱蜂蜜風味拿鐵（售價75元）、大杯熱醇脆黑糖拿鐵（售價65元）任選2杯88元，5.9折