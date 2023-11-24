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高雄跨年卡司曝光　玖壹壹、滅火器接力唱跨年秒變音樂祭

▲2024高雄夢時代跨年晚會今天一口氣公布16組卡司，包含韋禮安、滅火器樂團等，在倒數240秒亞灣跨年花火綻放後，玖壹壹霸氣登臺，完成2024年高雄首唱。（圖／高市府提供）
▲2024高雄夢時代跨年晚會今天一口氣公布16組卡司，包含韋禮安、滅火器樂團等，在倒數240秒亞灣跨年花火綻放後，玖壹壹霸氣登臺，完成2024年高雄首唱。（圖／高市府提供）

記者郭凱杰／高雄報導

2024高雄夢時代跨年晚會今（24）日一口氣公布16組卡司，包含韋禮安、滅火器樂團等，囊括金曲、創作、樂團及偶像等元素，為跨年夜帶來與眾不同的音樂饗宴，在倒數240秒亞灣跨年花火綻放後，玖壹壹霸氣登臺，完成2024年高雄首唱。市長陳其邁也預告後續還有重量級卡司接力公布，請粉絲們期待驚喜彩蛋，滿足市民朋友的心願。

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▲在倒數240秒亞灣跨年花火綻放後，玖壹壹霸氣登臺，完成2024年高雄首唱。（圖／高市府提供）
▲在倒數240秒亞灣跨年花火綻放後，玖壹壹霸氣登臺，完成2024年高雄首唱。（圖／高市府提供）
今年首度登上高雄跨年舞臺的本土流行饒舌天團「玖壹壹」，心情相當興奮期待。對於表演內容，他們賣關子說，「老話一句，要大家『敬請期待』！」將以YouTube累積破億觀看、兩度入圍金曲獎最佳演唱組合的實力唱功，一起HIGH到2024！

▲高雄在地金曲樂團「滅火器樂團」，將跨年演出獨家獻給家鄉高雄，要以正能量與氣場再次唱爆高雄跨年。（圖／高市府提供）
▲高雄在地金曲樂團「滅火器樂團」，將跨年演出獨家獻給家鄉高雄，要以正能量與氣場再次唱爆高雄跨年。（圖／高市府提供）
創作才子韋禮安，除了必唱人氣夯曲外，還透露將帶來新歌。金曲最佳新人也是高雄女兒的洪佩瑜，對於首次跨年演出就在家鄉，高呼實在很幸運，也幽默地對高雄沙茶火鍋喊話：「我回來了！」

金曲音樂才女孫盛希，將挑選動感的歌曲與粉絲嗨唱跨年，並「開放點歌！」曾獲金曲最佳演唱組合獎的家家，直呼要把這次跨年演唱會變成大型KTV。還有金曲客家歌手吉那罐子主唱楊淑喻，要讓大家嗨到最高點。

偶像實力兼具的「鼓鼓呂思緯」，再度獨家獻給高雄跨年。超人氣男團「Ozone」挾帶演唱會門票30秒秒殺的氣勢，帶來最新夯曲「陪你Sha La La」，跨年當晚要歌迷們來個大合唱，初戀系女團「PINK FUN」更獻上專屬高雄的特別版演出，帶給大家活力爆棚又甜蜜感十足的舞臺。

高雄在地金曲樂團「滅火器樂團」，將跨年演出獨家獻給家鄉高雄，要以正能量與氣場再次唱爆高雄跨年。同樣來自高雄的還有「影子計劃」及數學搖滾（Math Rock）樂團「大象體操」，影子計劃今年將帶來新歌演出，大象體操則是首度在高雄跨年舞臺表演，有自信讓高雄鄉親領略數字搖滾魅力。

「康士坦的變化球」樂團，也首次來到高雄跨年開唱，高喊美好的事要降臨在高雄了！還有個性女聲林茉曦、華人星光徐暐翔及ANGIE安吉，都喊出跨年表演全力以赴。

「高雄聖誕跨年嘉年華－2024高雄跨年晚會」將於12月31日晚間6點30分在夢時代熱力登場，加上倒數後升級版240秒「亞灣跨年花火」，歡迎與親友、戀人相約高雄體驗史上最夢幻的聖誕跨年嘉年華，一路玩到2024。

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