藍白協商不歡而散！韓國瑜深夜長文喊話：請給國民黨一個機會

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韓國瑜說，從2000年政黨輪替以來，這24年裡，民進黨執政了16年，我們只有一句話「受夠了、真的是受不了！」所有民進黨過去的理想通通消失遠去，清廉、勤政、愛鄉土的民進黨已經變成神話故事，現在的民進黨在我們看到的是貪污、腐敗、愛金錢，所以這次我們國民黨的不分區立法委員未來在國會殿堂上一定要克盡職守、為人民把關、為國家興利除弊。
韓國瑜期勉，從他本人開始以及由國民黨中央委員會一票一票投出來的所有不分區立法委員夥伴們，一定要做到重要目標，第一是「腦」要思考國家到底要什麼？第二是「眼」要看清楚我們國家正確的方向；第三是「耳」要聽清楚人民痛苦的吶喊；還有，「嘴」要大聲說出人民的疾苦，每一個不分區立委絕對不能當啞巴，一定要強力問政、用心服務！
韓國瑜提到，由國民黨所提出來有利於中華民國、有利於人民的所有的法案政策，一定要全力捍衛、盡心推動，不管哪一個政府執政，都要和人民站在一起，一同監督政府、維護國家與人民的最大利益，立法委員就有這個天責，要監督政府做出最有利於國家與人民發展的重大決議。
韓國瑜向所有親愛的海內外同胞、親愛的台灣人民喊話「請給國民黨一個機會」、「我們曾經遭遇挫折、但我們重新站了起來！」我們這一群不分區立法委員，來自各行各業、各有專才的夥伴們，我們一定不會辜負老百姓的期待，我黨的不分區立委、以及所有區域立委要一起前進立法院，要讓貪汙腐敗的政治風氣遠離台灣政壇，撥亂反正、追求和平、重現繁榮，這是我們的義務、更是我們的使命「讓我們一起團結努力，我們一定會讓大家刮目相看」。
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