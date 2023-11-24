MLB／Juan Soto也想追5億美元大約！美媒：教士恐沒有把握留下

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其中美媒認為教士留下Juan Soto的機率並不大，因為Soto還在效力華盛頓國民時，就兩度拒絕超級大約，第一次為總額3.5億美金、第二次則是4.4億美金，國民因兩次遭拒最終才把 Soto送往教士，明年Soto將滿25歲，屆時是否追求超過5億的合約將是未知數。
《FanNation》也坦言，Juan Soto的合約大小，恐怕得等大谷翔平簽約後才會明朗，因為大谷翔平擁有「二刀流」優勢，外界也預期至少能拿下一份總額5億美元以上的合約，但至於僅能打擊但才25歲的「打擊天才」Juan Soto，合約總額是否能突破5億美元大關也令外界好奇。
Juan Soto本季可說是教士今年表現最好的野手，打擊三圍為.275/.410/.519 (158 OPS+)，外帶35發全壘打、109分打點、12次盜壘成功，並且又再次霸榜被保送數，也是Soto生涯第三次被保送最多的單一球季，同時更是全勤出賽。
值得一提，若教士想交易Juan Soto，教士是沒有交易主動權，因為Juan Soto的合約將在明年球季後到期，若今年有球隊透過交易得到Juan Soto，且若是在交易前沒得到Juan Soto留隊的承諾，這筆交易將很難成真，因為沒有球隊願意付出大量資產，換來只來一個球季的「打工人」，目前傳出紐約洋基仍是最有望得到Juan Soto的球隊。
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