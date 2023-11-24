證人轉被告！陳零九代言香港JPEX涉吸金 正式改列「偵字案被告」
香港虛擬貨幣交易平台JPEX綠石交易所遭指涉吸金、捲款詐欺，歌手陳零九因擔任其台灣區代言人，最早以證人身分接受訊問，隨後有受害者具狀向北檢控告陳零九涉犯《銀行法》等法，將其從證人身分被轉列為「偵字案」被告，檢方近日也將傳喚陳零九到案釐清案情。
記者林莞茜／綜合報導
香港加密貨幣平台JPEX遭指涉嫌詐騙，台北地檢署指揮調查局展開搜索，日前約談JPEX台灣首席合夥人張東穎及幹部等4人，訊後張東穎、業務總監施瑀2人因違反《銀行法》罪嫌重大遭聲押禁見。其中，歌手陳零九為JPEX平台台灣區代言人，其代言費高達1000萬，但對方沒有按合約如期支付，雙方已在7月時終止合約合作。
經北檢以證人身份傳喚陳零九到案，陳零九表示，自己只負責代言，並投資了資產15%，也是詐騙受害者，損失資產10％到15％，事後也被檢察官認定是本案的受害人；然而，有多位受害者聲稱是受到陳零九鼓吹而投資，涉嫌向不特定人招攬投資及收受款項，憤而具狀依《洗錢防制法》、《銀行法》等法對陳零九提告。
目前本案北檢已發動偵查動作，將對涉案人實施強制處分，全案已改分為「偵字案」，陳零九也由證人身份，轉列被告，近日檢方也將再次傳喚他到案說明。
※【NOWnews 今日新聞
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