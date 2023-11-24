吳慷仁生日撒嬌！邵雨薇喊小名哄「我們家優秀又帥氣又努力的仁」
34歲邵雨薇與大7歲吳慷仁6年前拍偶像劇《極品絕配》相識，之後與各自伴侶分手，接著傳出交往，不過後來退回朋友關係，2020年週刊直擊2人私下幽會，雙方隨即承認復合，交往至今不時公開放閃，今（24）日是吳慷仁41歲生日，邵雨薇難得公開秀恩愛，直呼男友小名：「生日快樂！我們家優秀的又帥氣又努力的仁！」
記者楊穎軒／綜合報導
邵雨薇一過零點就在粉專發文，透露昨天去一睹日本女神滿島光風采，回家立刻找對方的電影來看，這時吳慷仁拍她的肩膀，指向時鐘，做出麥克風堵向她嘴邊的動作，要她說些什麼，邵雨薇一頭霧水，過兩秒後回神，模仿吳慷仁平常催促她去睡覺的口吻。
沒想到，吳慷仁突然作勢摔麥克風，撒嬌說：「不是這個！」邵雨薇又停頓兩秒才恍然大悟 ，「是這位富都青年哥哥生日啦！我很大聲的唱了生日快樂歌中文版與廣東版」，甜蜜地說：「去年付出的一切今年都有很棒的豐收！其實我也是有幫忙顧家顧貓的功勞吧？生日快樂！我們家優秀的又帥氣又努力的仁！」
邵雨薇其實沒有忘記愛人生日，「41歲的第5分鐘就獲得我送的血壓機一台！健康無價！預祝《富都青年》獲獎無數，票房大賣！」慶生秀恩愛不忘宣傳另一半的新片，網友留言：「一早被甜到」、「你們可以再可愛一點」、「這互動充滿了可愛氣息」、「超愛你們」！
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