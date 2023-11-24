美股感恩節休市、台股早盤漲逾40點 藍白合破局！觀光旅遊慘綠
美股因感恩節休市，台北股市今（24）日早盤漲逾40點，來到17336點，權值王台積電早盤多在盤下震盪，跌2元來到576元。其他重要電子股，如聯發科、鴻海漲近1%。今日被動元件表現搶眼，國巨大漲6%、凱美也漲逾8%。IC設計類股持續搶眼，另外軍工股表現不俗，而藍白合破局，今日觀光旅遊綠油油。
記者許家禎／台北報導
台北股市今（24）日早盤漲逾40點，來到17336點，晶圓代工龍頭、權值王台積電早盤多在盤下震盪，跌2元來到576元。同樣是晶圓代工的聯電漲0.7%，世界先進漲多，漲幅3.8%。其他重要電子股，如聯發科漲0.8%，鴻海、友達漲近1%，群創漲0.5%以上。
不過，南亞科、宏碁跌逾1%，和碩、大立光小跌。AI概念股漲跌互見，緯創漲0.4%、緯穎漲0.5%、英業達跌0.7%、廣達跌0.4%、技嘉小跌。今日被動元件表現強勢，國巨完成收購施耐德高階工業感測器事業，股價大漲6%，凱美漲8%，信昌電、天揚漲5到6%，華容、華新科、蜜望實、日電貿、興勤、大毅漲2%。
IC設計表現依舊搶眼，聯傑飆漲停，鑫創漲6%以上，合邦、創惟、偉詮電、茂達、新唐、立積、聚積漲1到2%。今日軍工概念股強勢，千附精密、寶一漲4到5%，雷虎、駐龍、亞航、漢翔、龍德造船、長榮航太、事欣科漲1到2%。藍白合破局，觀光概念股今日綠油油，亞都、鳳凰跌5%，雄獅、雲品、易飛網跌逾4%，華航與長榮航跌2%多。