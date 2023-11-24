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NBA／Josh Giddey疑似被流出與未成年少女親密照　生涯恐惹上麻煩

▲Josh Giddey是澳洲隊和雷霆隊的重要成員，還曾獲選進年度新秀第二隊。（圖／美聯社／達志影像）
▲Josh Giddey是澳洲隊和雷霆隊的重要成員，還曾獲選進年度新秀第二隊。（圖／美聯社／達志影像）

NOWnews/綜合報導

奧克拉荷馬雷霆後衛Josh Giddey可能遇到了不小的麻煩，昨晚社群媒體上開始瘋傳他和一名未成年少女的親密照片，他目前也已經關閉了自己的社群網站留言功能。如果事情為真，他可能將面臨刑責，甚至可能毀掉自己的NBA生涯。

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身高有203公分的Josh Giddey，身材條件出色，上一季場均16.6分7.9籃板6.2助攻，獲選入2022年NBA年度新秀第二隊。今年夏天在世界盃男籃賽上，他代表澳洲隊的表現也很出色，並獲選未來之星。

目前網路上瘋傳他和一位叫做Liv Cook的女孩的親密合照，照片中Giddey裸著上身摟著女孩，兩人似乎發生了親密行為。根據美國體育小道新聞網站《Sportskeeda》報導，該女子才15歲。

最初的貼文是由一個名為「OC Beers」的私人 Instagram 帳號所發布的。目前這些推文已經被刪除，消息也並未被證實。雷霆和Giddey目前並未對此進行任何回應，ESPN和其他主流美國運動媒體也並未跟這一條報導，有可能僅為傳聞。

這位21歲的雷霆隊明星後衛已進入NBA的第3個賽季，也是球隊的關鍵成員。但如果這些指控屬實，他可能會陷入大麻煩。

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