NBA／Josh Giddey疑似被流出與未成年少女親密照 生涯恐惹上麻煩
奧克拉荷馬雷霆後衛Josh Giddey可能遇到了不小的麻煩，昨晚社群媒體上開始瘋傳他和一名未成年少女的親密照片，他目前也已經關閉了自己的社群網站留言功能。如果事情為真，他可能將面臨刑責，甚至可能毀掉自己的NBA生涯。
NOWnews/綜合報導
身高有203公分的Josh Giddey，身材條件出色，上一季場均16.6分7.9籃板6.2助攻，獲選入2022年NBA年度新秀第二隊。今年夏天在世界盃男籃賽上，他代表澳洲隊的表現也很出色，並獲選未來之星。
目前網路上瘋傳他和一位叫做Liv Cook的女孩的親密合照，照片中Giddey裸著上身摟著女孩，兩人似乎發生了親密行為。根據美國體育小道新聞網站《Sportskeeda》報導，該女子才15歲。
最初的貼文是由一個名為「OC Beers」的私人 Instagram 帳號所發布的。目前這些推文已經被刪除，消息也並未被證實。雷霆和Giddey目前並未對此進行任何回應，ESPN和其他主流美國運動媒體也並未跟這一條報導，有可能僅為傳聞。
這位21歲的雷霆隊明星後衛已進入NBA的第3個賽季，也是球隊的關鍵成員。但如果這些指控屬實，他可能會陷入大麻煩。
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁