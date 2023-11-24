鄧麗君私下面曝光！年收3億電腦之父全說了 一句話讓他記到現在
有「嘉義電腦之父」美稱的李偉誠推出單曲〈為你守護〉，80年代由經營電腦補習班開始，從一個暑假就有600位學員，一路蒸蒸日上，到接任電腦公會理事長，年收入高達2、3億元。如今終於出道，被問及是否有歌壇偶像？他不假思索說是已故台灣之光鄧麗君，還揭開不為人知與鄧麗君的小祕密，原來李偉誠服役時，鄧麗君到單位上勞軍，他興奮鼓起勇氣跟偶像近距離聊了幾句，讚嘆女神好親切。
記者吳雨婕／綜合報導
嘉義電腦之父李偉誠，除了電腦補習班事業，也加入華碩電腦成為直營經銷商，在台北設立瑞漢科技有限公司，專攻筆記型電腦，年營業額達2至3億元。提到學歌的緣起，李偉誠形容「誤打誤撞」，曾經被邀請加入合唱團，那時他不經意說，「感覺男生唱合唱團很娘」，這句話卻在好友圈中「炸鍋」，「為了賠罪我只好毅然決然入團。」
至於和國寶鄧麗君的奇緣，李偉誠提及，當兵時在台中清泉崗，服海軍陸戰隊役，「那時我直屬戰車營，擔任戰車射擊手兼下士車長。」因為他非常喜愛鄧麗君，對她的歌如數家珍，是心目中的第一女神，稱兩人間的交流是一輩子的「傳家」記憶，「當天鄧小姐穿著陸戰隊迷彩服，頭戴鋼盔，淺淺一笑很迷人。」她恰好坐在李偉誠負責的戰車鋼板上，讓他臉紅心跳，鼓起十足勇氣才敢問候，問她這次來多久，她親切回答：「只有兩天，但是看到你們很開心喔。」
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