郭台銘包單晚18萬君悅2538套房還不夠 他嘆多做2事藍白合一定成
昨日全台最熱門飯店非台北君悅飯店莫屬！民眾黨總統參選人柯文哲邀請獨立總統參選人郭台銘，以及國民黨總統參選人侯友宜，並加上同行的前總統馬英九、國民黨主席朱立倫，昨（23）日下午於台北君悅飯店會談，而郭提及的原本希望三方會談的2538房，被曝光就是飯店兩間總統套房之一。就連網紅布萊N也在其臉書粉專提到，建議三位大佬談完正事，可以先去彩日本料理，博個好「彩」頭，接著再到超獨特造型的泳池戲水。
記者葉盛耀/綜合報導
郭台銘、柯文哲、侯友宜昨日於台北君悅飯店會談之後，更加確認藍白合破局，即便如此，也讓台北君悅飯店昨日相當熱鬧。網紅布萊N昨晚也在臉書粉專 「布萊N 食宿人生」中提到，今天君悅整個突然熱鬧了起來，他也說「建議三位大佬談完正事，可以先去我很喜歡的彩日本料理吃個飯，博個好『彩』頭，然後再去君悅第一景 - 最經典的好自在泳池，來個三英戲水，那畫面實在太美，我不敢看」。
原來台北君悅飯店的獨特造型泳池，由上往下正好是一個長橢圓型加上兩個半圓，好似衛生棉，也因此被布萊N戲稱為「好自在泳池」;至於彩日本料理，其實是飯店內的日式吃到飽餐廳，餐價為平日每人1480元+10%週五晚餐、週六、日與國定假日為每人1680元+10%。餐廳強調以每日直送的新鮮海產與頂級食材，呈現近百道自助和風美饌，必嚐菜色包含新鮮生魚片、壽司，與季節烤魚與炙燒海鮮等。
事實上，昨日台北君悅晚上18:30因應耶誕節而舉辦聖誕樹點燈儀式，並邀請電影《穿著PRADA的惡魔》中的女魔頭Miranda（米蘭達）其原型靈感、即Vogue 雜誌全球編輯總監 Anna Wintour到場，但顯見時尚女魔頭光彩還是不敵郭、柯、侯三巨頭。