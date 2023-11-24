藍白合破局！支持者心碎群起砲轟 衝黃珊珊臉書嗆「白皮綠骨」
2024總統參選登記今（24）日下午5時截止，藍、白、郭23日下午舉行會談，最終不歡而散、整合破局，讓在野陣營支持者大感不滿，甚至將矛頭指向柯文哲競選總幹事黃珊珊身上，認為她是「白皮綠骨 」、「不要功高震主」、「居心何在？」，紛紛到黃的臉書貼文下留言砲轟。
記者林莞茜／綜合報導
藍白合破局，柯文哲昨日宣布，將在今日11時前往中選會登記，同時公布副手人選，此前他對副手人選極為保密，不過稍早傳出副手為民眾黨不分區立委「新光小公主」吳欣盈；國民黨隨後也宣布，11時舉行中常會，會中將通過副手案，並於11時45分到中選會登記參選；國民黨副手人選為「戰鬥藍精神領袖」趙少康。
對此，在野陣營支持者紛紛感到不悅，更直指破局的始作俑者為柯文哲競選總幹事黃珊珊，起源於她在22日於臉書上放話「柯文哲將以台灣民眾黨總統候選人身分拚戰到底，這句話應該很清楚！」紛紛跑到她貼文下方咎責「真是讓柯P陷入危機的人」、「居心何在？一手破壞藍白合作！妳是在幫民進黨在害民眾黨」、「到底柯文哲巿長選總統還是黃珊珊小姐選總統？黄珊珊妳是出去亂嗎？綠皮白皮柯文哲巿長無誠可言」、「妳是不分區第一當然不用怕，怎樣都會選上，有想過柯如果選不上總統然後背債幾億怎麼還？」