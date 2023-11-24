否認30年前性侵女同事　紐約市長稱「不認識原告」

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根據The Messenger報導，這名姓名未被揭露的女性在提出告訴的文件中尋求開庭審理本案，並求償至少500萬美元。
法新社報導，民主黨籍紐約市長亞當斯的辦公室表示，亞當斯「極力」否認相關指控，稱他並不認識原告，也絕不會對任何人造成人身傷害。
市府發言人透過聲明說：「市長不知道這個人是誰，就算他們見過面，他也不記得了，但他絕不會做任何傷害他人的事，並強烈否認這樣的指控。」
這起訴訟是根據紐約州去年通過的「成人倖存者法」（Adult Survivors Act）所提出，鑑於一些過去發生的性侵案件年代久遠，超過訴訟時效而無法提出告訴，「成人倖存者法」給這些性侵受害者1年時間提出訴訟，而此法將於明天到期。
美國男星傑米福克斯（Jamie Foxx）和美國硬式搖滾樂團「槍與玫瑰」（Guns N' Roses）主唱埃克索爾羅斯（Axl Rose）昨天也被提起性侵訴訟。
饒舌歌手吹牛老爹（Sean "Diddy" Combs）上週也遭節奏藍調（R&B）女歌手凱西（Cassie）指控性侵。在提告的第2天，雙方就表示同意和解，但並未透露和解條件。
專欄作家卡洛爾（E. Jean Carroll）先前也根據同一法律控告美國前總統川普性侵，5月的民事審判裁定川普須向卡洛爾支付500萬美元賠償和懲罰性損害金。
亞當斯曾任警察，去年1月當上紐約史上第2位非裔市長。除了這起性侵指控，他也正因競選資金面臨相關貪腐調查，聯邦調查人員正在追查亞當斯2021年的競選活動是否與土耳其政府及其他行為人共謀。（譯者：李晉緯/核稿：李佩珊）1121124