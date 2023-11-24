劉德華為救妻女豁出去！《金手指》頭撞玻璃、手扯廢鐵爆意外
港片《金手指》由金獎導演莊文強執導及編劇、黃斌監製，強大陣容包括梁朝偉、劉德華、蔡卓妍、任達華、方中信等人合演，斥資3.5億港幣重金打造。片中劉德華飾演廉政公署的高級調查主任劉啟源，為追查由梁朝偉演出的程一言創立的嘉文集團倒閉事件真相，與妻女周家怡、楊偲泳幾番身陷險境；在其中一幕被歹徒追殺、拯救受困車廂中妻女的場面，劉德華頭撞玻璃、水泥地上翻滾、手扯廢鐡，更導致他手腕意外擦傷。
記者黃雅琪／綜合報導
在動作導演錢嘉樂的指導下，劉德華完全放心去演，其中頭撞玻璃鏡頭更是一次就過，雖然玻璃是糖做的，但硬度十足，劉德華義無反顧的撞下去，一下子便完成這動作，看得大家心驚膽跳！為爭取拍攝時間，劉德華緊接再演另一組動作，沒有鋪上軟墊的情況下，在水泥地上連續翻滾，身手相當敏捷，才拍攝2次就大功告成。
最後一組動作鏡頭，劉德華一口氣爬上被撞至側翻的車頂上，嘗試打開車門拯救受困的妻女，原本導演只需要拍攝拍打車門的畫面，但劉德華盡力演出做足畫面，即使導演喊卡，他仍繼續出力的狂拍車門，以配合更逼真的氣氛，最終成果遠超導演預期，但劉德華卻在忘我的演出下擦傷手腕，而他只是從容的去處理傷口。
看著劉德華全力演出，演出妻女的周家怡和楊偲泳面對受困車廂的戲分，一點也不敢鬆懈，楊偲泳還要抱著一個半歲大的嬰兒，倒卧在狹隘的車廂中，由於側翻的車廂出入不便，兩人索性就待在車廂中，待導演拍至滿意才走出來，雖然母女兩人手腳蜷縮近2小時，周家怡更要在困境下聲嘶力竭的求救，但好在有團隊的配合，兩人順利完成了一次既艱辛又難忘的殺青戲。《金手指》12月30日全台上映。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁