全球經濟動能平緩！國內製造、營建業營業氣候下滑 服務業上揚
台灣經濟研究院今（24）日觀察近期國際經濟情勢，指出美國經濟雖在第三季呈現強勁成長，但10月經濟數據顯示就業下滑、製造業景氣續呈緊縮、零售銷售放緩，均顯示美國經濟降溫。歐元區受高利率和能源價格波動影響，工業景氣低迷，尤其是德國經濟持續萎縮，拖累歐元區第三季經濟表現。
記者鄭妤安／台北報導
在國內製造業方面，全球經濟動能平緩，使得10月出口再度轉為衰退，外銷訂單與生產指數雖續呈負成長，然而，受惠於比較基期漸低、高效能運算需求持續成長，使得減幅逐步收斂，但美中科技戰、地緣政治衝突等不確定因素仍在，故製造業對當月與未來半年景氣看法仍偏向保守。
服務業受惠於雙十連假帶動出遊與聚餐商機，餐旅業表現相對較佳，不過，全球經貿成長動能仍顯疲弱，加上外資持續賣超，10月台股行情不振，影響批發業與證券業表現。
營建業方面，雖然房市景氣狀況略有改善，但有鑑於10月營造業者正處於新舊工程案交接時期，影響廠商個案認列的狀況，故仍使營建業測驗點走勢不盡理想。
經台經院調查結果，經過模型試算後，10月製造業營業氣候測驗點轉為下滑，而服務業測驗點則轉為上揚，不過，製造業與服務業測驗點變動幅度有限，故研判製造業與服務業對景氣看法與上月相比維持不變，而營建業測驗點則續呈下滑態勢。