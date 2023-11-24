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印尼反貪委員會長涉貪汙！重挫政府形象　貪汙猖獗成總統難題

▲印尼肅貪委員會主席菲爾利陷入貪污指控，警方已掌握他勒索貪污官員的足夠證據。（圖／翻攝自X，原稱推特）
▲印尼肅貪委員會主席菲爾利陷入貪污指控，警方已掌握他勒索貪污官員的足夠證據。（圖／翻攝自X，原稱推特）

國際中心賴正琳／綜合報導

印尼長期面臨貪汙問題，22日印尼肅貪委員會(Indonesian Corruption Eradication Commission)主席菲爾利(Firli Bahuri)疑涉入貪汙案，讓外界感到譁然，而印尼總統佐科威（Joko Widodo）政府的清廉形象再度因此受到重擊。

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《法新社》報導，印尼警方把肅貪委員會主席菲爾利列為貪腐嫌疑人，指控他在2020年至2023年期間，與農業部進行法律交易時，敲詐勒索並收受禮物或酬金。據悉，菲爾利曾經擔任南蘇門答臘省(South Sumatra)和西努沙登加拉省(West Nusa Tenggara)的警察局長，於2019年成為肅貪委員會主席。菲爾利目前尚未被捕，警方沒有說明是否打算採取拘捕行動。

雅加達警察局特別刑事調查主任阿德（Ade Safri Simanjuntak）指出，作為調查的一部分，搜查了菲爾利的兩處房產，偵訊了90多人，並查獲足夠的證據，包括2021年至2023年期間的新加坡外匯文件和美元，並透露已取得菲爾利勒索前農業部長夏魯爾（Syahrul Yasin Limpo）貪污案嫌犯的外匯證據，金額超過74億印尼盾（約新台幣1500萬元）。如果起訴後，收受賄賂罪名成立，菲爾利恐面臨終身監禁。

上個月，印尼前農業部長夏魯爾(Syahrul Yasin Limpo)在遭受一系列指控後被捕，其中包括把超過80萬美元的公共資金納為已有，而夏魯爾是佐科威2014年就任總統以來因貪汙案被調查的第6位部長。如今連反貪委員會的領導人都面臨貪汙指控，讓印尼政府形象大受打擊。

印尼肅貪委員會成立於2002年，20多年來已起訴許多內閣成員、議員、地方首長等高官，然而負責打貪的首長菲爾利竟然也涉嫌勒索和貪汙，此案震驚整個印尼社會，讓印尼網友紛紛評論「非常諷刺」。

而針對親信捲入貪汙案，佐科威23日未多做回應，只表示「尊重所有法律程序」。國際透明組織（Transparency International）最新的貪腐調查報告中，印尼在180個國家中，排名第110位，貪汙問題幾乎存在於印尼政府的每個單位。

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