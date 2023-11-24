印尼反貪委員會長涉貪汙！重挫政府形象　貪汙猖獗成總統難題

我是廣告 請繼續往下閱讀
雅加達警察局特別刑事調查主任阿德（Ade Safri Simanjuntak）指出，作為調查的一部分，搜查了菲爾利的兩處房產，偵訊了90多人，並查獲足夠的證據，包括2021年至2023年期間的新加坡外匯文件和美元，並透露已取得菲爾利勒索前農業部長夏魯爾（Syahrul Yasin Limpo）貪污案嫌犯的外匯證據，金額超過74億印尼盾（約新台幣1500萬元）。如果起訴後，收受賄賂罪名成立，菲爾利恐面臨終身監禁。
上個月，印尼前農業部長夏魯爾(Syahrul Yasin Limpo)在遭受一系列指控後被捕，其中包括把超過80萬美元的公共資金納為已有，而夏魯爾是佐科威2014年就任總統以來因貪汙案被調查的第6位部長。如今連反貪委員會的領導人都面臨貪汙指控，讓印尼政府形象大受打擊。
印尼肅貪委員會成立於2002年，20多年來已起訴許多內閣成員、議員、地方首長等高官，然而負責打貪的首長菲爾利竟然也涉嫌勒索和貪汙，此案震驚整個印尼社會，讓印尼網友紛紛評論「非常諷刺」。
而針對親信捲入貪汙案，佐科威23日未多做回應，只表示「尊重所有法律程序」。國際透明組織（Transparency International）最新的貪腐調查報告中，印尼在180個國家中，排名第110位，貪汙問題幾乎存在於印尼政府的每個單位。