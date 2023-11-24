怕韓國遇臭蟲！香港旅行社推「發現活床蝨免團費」 暗藏魔鬼但書
歐美國家以及韓國日前爆出臭蟲肆虐問題，根據多家港媒報導，為了增加香港人到韓國的旅遊意願。當地的旅行社業者「永安旅遊」大方宣告，只要於今年12月1日至明（2024）年2月29日出發到韓國的團客，於途中的飯店、巴士及餐廳發現活床蝨，該旅客於旅遊結束返回鄉港後，可獲退回團費。乍看相當貼心，不過卻有眼尖的網友發現隱藏細節，像是旅遊團服務費、旅遊保險等費用無法退，甚至還有「限於首位發現活床蝨的客人可退回團費」。
記者葉盛耀/綜合報導
台灣人稱的臭蟲，在香港等國家慣稱床蝨，近日因爲韓國爆發床蝨危機，同為亞洲國家的香港，也與台灣人一樣擔憂而減低去韓國旅遊意願，因此香港的旅行社業者永安旅遊，就公開宣佈並在臉書發文以「韓國旅行團服務保證承諾」為題，當中寫到：「凡於12月1日至2024年2月29日出發韓國旅行團，旅程途中於當地住宿酒店、旅遊巴及用膳餐廳若發現活床蝨，並即時告知工作人員核實，完團後返港可退回團費。」
貼文引起網友討論，有眼尖的網友就說「看清楚，只有第一位發現的旅客有得退」、「限第一位，也就是若同一張床，老婆會有得退團費，老公沒得退 」，原來條文最後有載明「限於首位發現活床蝨的客人可退回團費」，但也有人開玩笑說「等我先捉幾隻（床蝨），就可以免費旅行！」
但其實該措施並非是抓到活床蝨之後全額退費，因為還寫明了退款不包括「旅遊團服務費、旅遊保險、各稅項、雜項、簽證費、附加費、各項手續費、行程表列以外之觀光節目/地方、行李超重費用及旅遊業監管局印花成本」。
本刊也曾經報導過，根據台灣大學昆蟲系榮譽教授徐爾烈說明，臭蟲喜歡晚上活動並躲在床底或床褥內，民眾在國外入住飯店後可以掀開床墊檢查。而臭蟲也怕高溫，用60度以上的蒸氣或熱水清洗，即可有效消滅。而如果出國旅行回台後疑似有被臭蟲咬過的痕跡，或者害怕有接觸到臭蟲，因為蟲子能隨著行李衣物夾帶而回國，他建議要趕緊把衣服以塑膠袋包起，接著立刻放入洗衣機內清洗；至於行李箱同樣要以塑膠袋包緊，放在室外，尤其經過高溫曝曬大約2～3天，甚至一星期，就可以殺死臭蟲。