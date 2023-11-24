2024新北市鐵道馬拉松開報！7棒組隊成軍　首創IP角色「神接力」

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新北市觀光旅遊局楊宗珉局長表示：「2024新北市鐵道馬拉松接力賽分3組類別，包含競賽組900隊、企業團體競賽組100隊及變裝組100隊，總計1,100隊名額歡迎各位跑友一起來追火車，同時也來感受貢寮、雙溪之美。」本次活動也將提供「早鳥報名禮」，前100隊報名且完成繳費的隊伍，就能獲得獨一無二印上客製化隊名的專屬跑衣，留下與隊友們最美好的追火車回憶。
除了結合首度現身的IP毛巾外，「2024新北市鐵道馬拉松接力賽」的完賽獎牌融入了「運動觀光」理念，將賽道所在區域的觀光景點以手繪風格畫進獎牌中，像是貢寮的三貂角燈塔、卯澳漁村、靈鷲山無生道場、福隆彩虹橋、舊草嶺隧道及雙溪最具代表的不厭亭、渡船頭意象等，都成為獎牌設計的一部份；同時本屆賽事也將彩色的異材質放進獎牌中，讓獎牌跳脫傳統金、銀的單色調，當7片獎牌拼起來時，就成為色彩繽紛的一塊圓形獎牌。
新北市鐵道馬拉松接力賽結合「路跑、鐵道及旅遊」等元素，媲美「日本箱根驛傳」，途經太平洋岸、舊草嶺隧道、海灣、三貂角燈塔、雙溪河岸、宜蘭線鐵道旁公路，並於福隆等四個車站附近交接棒次；賽事精神為「若想跑得快，就一個人跑；若想跑得遠，就一群人跑」。
每年鐵道馬賽前規劃的旅跑活動受到追友高度喜愛，「2024新北市鐵道馬拉松接力賽」的賽前訓練營也將結合雙溪及貢寮在地創生組織，加入旅跑輕旅行，讓追友們能更深入體會到雙溪及貢寮多元豐富的觀光價值。福容大飯店福隆今年贊助變裝組前3名獲獎隊伍入住超豪華Villa及無敵海景房；鐵道馬的長期合作夥伴日本西武鐡道公司，維持臺日交流情誼，明年也預計將以實際行動回饋鐵道馬。