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2024新北市鐵道馬拉松開報！7棒組隊成軍　首創IP角色「神接力」

▲2024鐵道馬於7棒完賽毛巾融入「馬」IP視覺，隻隻精彩相當具有收藏價值。（圖／翻攝自新北市政府觀光旅遊局）
▲2024鐵道馬於7棒完賽毛巾融入「馬」IP視覺，隻隻精彩相當具有收藏價值。（圖／翻攝自新北市政府觀光旅遊局）

記者黃建霖/綜合報導

「2024新北市鐵道馬拉松接力賽」將於113年4月21日開跑，該賽事將邁入第9屆，本次亦將7個接力棒次形象化，成為全臺唯一的IP化接力賽事活動，在23日中午12點準時開報。本次賽事分為「競賽組」、「變裝組」及「企業團體競賽組」3類別，總計1100隊的名額。

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本屆賽事首創鐵道馬IP角色，以鐵道馬7棒組隊成軍的賽制特色，將7棒的棒次「女神棒」、「海神棒」、「安神棒」、「山神棒」、「風神棒」、「恍神棒」及「迎神棒」作為發想源頭，並取鐵道「馬」拉松之意，同時以12生肖中最有速度象徵的「馬」作為IP塑造的基礎身份，分別設計了7神IP，讓賽事棒次首度形象化，也賦有祝願追友們可以馬到成功的巧思，並於完賽禮的毛巾融入IP視覺，相當有收藏意義。

▲2024新北市鐵道馬拉松接力賽開報記者會發布全臺接力賽事首創的IP角色，以「馬」作為IP塑造，並邀2023變裝組優勝隊伍至現場分享。（圖／翻攝自新北市政府觀光旅遊局）
▲2024新北市鐵道馬拉松接力賽開報記者會發布全臺接力賽事首創的IP角色，以「馬」作為IP塑造，並邀2023變裝組優勝隊伍至現場分享。（圖／翻攝自新北市政府觀光旅遊局）
新北市觀光旅遊局楊宗珉局長表示：「2024新北市鐵道馬拉松接力賽分3組類別，包含競賽組900隊、企業團體競賽組100隊及變裝組100隊，總計1,100隊名額歡迎各位跑友一起來追火車，同時也來感受貢寮、雙溪之美。」本次活動也將提供「早鳥報名禮」，前100隊報名且完成繳費的隊伍，就能獲得獨一無二印上客製化隊名的專屬跑衣，留下與隊友們最美好的追火車回憶。

除了結合首度現身的IP毛巾外，「2024新北市鐵道馬拉松接力賽」的完賽獎牌融入了「運動觀光」理念，將賽道所在區域的觀光景點以手繪風格畫進獎牌中，像是貢寮的三貂角燈塔、卯澳漁村、靈鷲山無生道場、福隆彩虹橋、舊草嶺隧道及雙溪最具代表的不厭亭、渡船頭意象等，都成為獎牌設計的一部份；同時本屆賽事也將彩色的異材質放進獎牌中，讓獎牌跳脫傳統金、銀的單色調，當7片獎牌拼起來時，就成為色彩繽紛的一塊圓形獎牌。

▲新北市鐵道馬拉松接力賽場上最吸睛亮眼的變裝組（圖／為2023鐵道馬資料照）
▲新北市鐵道馬拉松接力賽場上最吸睛亮眼的變裝組（圖／為2023鐵道馬資料照）
新北市鐵道馬拉松接力賽結合「路跑、鐵道及旅遊」等元素，媲美「日本箱根驛傳」，途經太平洋岸、舊草嶺隧道、海灣、三貂角燈塔、雙溪河岸、宜蘭線鐵道旁公路，並於福隆等四個車站附近交接棒次；賽事精神為「若想跑得快，就一個人跑；若想跑得遠，就一群人跑」。

每年鐵道馬賽前規劃的旅跑活動受到追友高度喜愛，「2024新北市鐵道馬拉松接力賽」的賽前訓練營也將結合雙溪及貢寮在地創生組織，加入旅跑輕旅行，讓追友們能更深入體會到雙溪及貢寮多元豐富的觀光價值。福容大飯店福隆今年贊助變裝組前3名獲獎隊伍入住超豪華Villa及無敵海景房；鐵道馬的長期合作夥伴日本西武鐡道公司，維持臺日交流情誼，明年也預計將以實際行動回饋鐵道馬。

▲由第一棒「女神棒」閃亮開跑的新北市鐵道馬拉松接力賽（圖／為2023鐵道馬資料照）
▲由第一棒「女神棒」閃亮開跑的新北市鐵道馬拉松接力賽（圖／為2023鐵道馬資料照）

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