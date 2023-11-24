HHCH「大麻軟糖」日本12月要列管 衛福部、法務部研議是否列管
日本製外包裝印有HHCH字樣的「大麻軟糖」，日本厚生勞動省將從12月2日起正式管制，我國外交部呼籲國人赴日切勿購買食用。對此，法務部表示，正確認HHCH合成化合物是否為我國列管之毒品及其級別，如尚未列管，且衛福部、刑事局、調查局、關務署等查緝或檢驗單位認為該合成化合物具有成癮、濫用、對社會產生危害之虞，將送法務部毒品審議委員會審議是否予以分級管制。
記者潘千詩／台北報導
大阪某間食品公司自今年4月開始販售外包裝標示HHCH字樣的軟糖，標榜讓使用者產生如吸食大麻般的興奮和放鬆效果，因此在日本年輕族群間逐漸開始流行；HHCH是一種化合物名稱，為近似大麻的合成化合物，食用後會使人產生近似食用大麻的刺激性反應。
近日在東京、大阪等地，相繼傳出多起日本民眾食用「大麻軟糖」造成身體不適而緊急送醫情事；外交部警示，日前也接獲旅日國人因食用該種軟糖，出現噁吐、抽搐及昏睡等不適症狀向駐處求救。
儘管HHCH在日本尚非管制性藥物，日本政府已發現事態嚴重，基於對人體健康的保障，日本政府也決定將HHCH列為管制性藥品，預計最快自12月2日起全面禁止持有、服用與販售含有HHCH之食品，屆時持有或食用相關食品，都可能觸犯日本法令規定而面臨刑責。