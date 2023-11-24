亞錦賽／中華隊排出超豪華陣容！「東哥」黃忠義：冠軍勢在必得

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旅外球員有孫易磊、陳聖平在，中職更是不少球員動員，味全龍5人徐若熙、張景淯、劉基鴻、拿莫・伊漾、林辰勳，樂天桃猿4人廖健富、曾仁和、宋嘉翔、林承飛，統一獅4人林詔恩、劉予承、林靖凱、邱智呈，中信兄弟2人宋晟睿、陳文杰，富邦悍將1人李子強；台鋼雄鷹1人伍祐城。
李子強、邱智呈、林韶恩、劉基鴻、林靖凱還都打完亞冠賽後，接著打亞錦賽，一整季真的是從年頭打到年尾，不過對他們來說，也可多加磨練經驗。
黃忠義認為，這次中華隊人才濟濟，主要是觀察是否未來有可用之兵，尤其打線上有廖健富、劉基鴻、陳聖平等好手在，林承飛經驗十足，整體來看陣容很完整。
黃忠義表示：「這樣的陣容應該可以把冠軍留在台灣，也是想2連霸，這部分棒協應該是用心良苦，若是我，我也會這樣安排。」
2023年第三十屆亞洲棒球錦標賽中華隊教練團、球員名單：
總教練：
88 郭李建夫
教練：
3 林宗毅、30 周宗志、26 洪煒杰、38 余浩奕
防護員：
林虹妏、張筱筠
投手：
11 李子強（富邦悍將）
18 徐若熙（味全龍）
20 劉予承（統一7-ELEVEn獅）
37 曾仁和（樂天桃猿）
51 張景淯（味全龍）
55 伍祐城（台鋼雄鷹）
70 王政浩（合作金庫）
74 林詔恩（統一7-ELEVEn獅）
96 孫易磊（日職北海道日本火腿鬥士）
賴延峰（合作金庫）：替補入選
捕手：
2 宋嘉翔（樂天桃猿）
9 林辰勳（味全龍）
58 廖健富（樂天桃猿）
內野手：
5 李亦崴（合作金庫）
6 林承飛（樂天桃猿）
41 高育瑋（合作金庫）
46 劉基鴻（味全龍）
57 拿莫．伊漾（味全龍）
64 林靖凱（統一7-ELEVEn獅）
73 陳聖平（美職亞利桑那響尾蛇）
外野手：
1 宋晟睿（中信兄弟）
7 陳文杰（中信兄弟）
14 邱智呈（統一7-ELEVEn獅）
75 陳孝允（合作金庫）
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