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亞錦賽／中華隊排出超豪華陣容！「東哥」黃忠義：冠軍勢在必得

▲亞錦賽將於12月在台灣大巨蛋舉行，中華隊由郭李建夫擔任總教練執掌國家隊兵符。（圖／吳政紘攝）
▲亞錦賽將於12月在台灣大巨蛋舉行，中華隊由郭李建夫擔任總教練執掌國家隊兵符。（圖／吳政紘攝）

記者吳政紘/綜合報導

中華隊不讓了！12月3日開打的第三十屆亞洲棒球錦標賽（亞錦賽），中華隊派出史上最強陣容，不但要把冠軍留在台灣，並且也應該有機會在台灣完成2連霸的偉業，若真的順利贏球，將是中華隊史上第6面金牌，《NOWnews今日新聞》招牌節目「野球名人房」主持人，名球評「東哥」黃忠義也提出看法，他認為，中華隊奪冠是勢在必得，有機會連霸。

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提到中華隊這次陣容，黃忠義認為，「真的太強了！」他認為，亞錦賽雖然不算是一級賽事，但因為在台灣舉辦，也有輸不得壓力，因此推出這樣的陣容相當合理。

旅外球員有孫易磊、陳聖平在，中職更是不少球員動員，味全龍5人徐若熙、張景淯、劉基鴻、拿莫・伊漾、林辰勳，樂天桃猿4人廖健富、曾仁和、宋嘉翔、林承飛，統一獅4人林詔恩、劉予承、林靖凱、邱智呈，中信兄弟2人宋晟睿、陳文杰，富邦悍將1人李子強；台鋼雄鷹1人伍祐城。

李子強、邱智呈、林韶恩、劉基鴻、林靖凱還都打完亞冠賽後，接著打亞錦賽，一整季真的是從年頭打到年尾，不過對他們來說，也可多加磨練經驗。

黃忠義認為，這次中華隊人才濟濟，主要是觀察是否未來有可用之兵，尤其打線上有廖健富、劉基鴻、陳聖平等好手在，林承飛經驗十足，整體來看陣容很完整。

黃忠義表示：「這樣的陣容應該可以把冠軍留在台灣，也是想2連霸，這部分棒協應該是用心良苦，若是我，我也會這樣安排。」

2023年第三十屆亞洲棒球錦標賽中華隊教練團、球員名單：

總教練：

88 郭李建夫

教練：

3 林宗毅、30 周宗志、26 洪煒杰、38 余浩奕

防護員：

林虹妏、張筱筠

投手：

11 李子強（富邦悍將）

18 徐若熙（味全龍）

20 劉予承（統一7-ELEVEn獅）

37 曾仁和（樂天桃猿）

51 張景淯（味全龍）

55 伍祐城（台鋼雄鷹）

70 王政浩（合作金庫）

74 林詔恩（統一7-ELEVEn獅）

96 孫易磊（日職北海道日本火腿鬥士）

賴延峰（合作金庫）：替補入選

捕手：

2 宋嘉翔（樂天桃猿）

9 林辰勳（味全龍）

58 廖健富（樂天桃猿）

內野手：

5 李亦崴（合作金庫）

6 林承飛（樂天桃猿）

41 高育瑋（合作金庫）

46 劉基鴻（味全龍）

57 拿莫．伊漾（味全龍）

64 林靖凱（統一7-ELEVEn獅）

73 陳聖平（美職亞利桑那響尾蛇）

外野手：

1 宋晟睿（中信兄弟）

7 陳文杰（中信兄弟）

14 邱智呈（統一7-ELEVEn獅）

75 陳孝允（合作金庫）

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