亞錦賽／徐若熙成棒國際賽首亮相！盼繳出好成績開啟旅外大門

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曾拿過中職投手三冠王的本土投手林恩宇就表示，「因為徐若熙直球速度很快，便大幅提升變化球的威力，尤其是在變速球這塊，徐若熙的指叉變速球是『用快速指叉球的握法』來投變速球，普通的指叉球是用食指和中指的第一關節內側施力，而指叉變速球則用食指和中指的第二和第三關節內側施力，因施力點不同，握法也就略有不同，在變化角度同樣也會有所不同。」
且徐若熙也是一位擁有大心臟的大賽型投手，在今年台灣大賽G6，當時徐若熙所屬的味全龍在系列賽中以2勝3敗落後樂天桃猿，但靠著徐若熙在G6先發7局只被擊出1安飆7K無失分，拿下勝投和單場MVP，率龍隊2：0完封猿軍，味全龍也順利在G7擊退桃猿捧起回歸職棒後的首冠。
相信徐若熙在投球實力上，在旅韓、旅日、甚至旅美都不用擔心，但最大的隱憂莫過於徐若熙豐富的傷病史，徐若熙在高中時期就曾因右手肘軟骨受損動過手術，進到職業後，先在2020年球季初右手肘發現有有骨刺問題，在當時就錯過該賽季，隨後在2021球季進行Tommy John韌帶置換手術，導致2022球季整季報銷，一直到今年季末才在例行賽復出投球，便隨隊殺入冠軍戰。
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