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亞錦賽／徐若熙成棒國際賽首亮相！盼繳出好成績開啟旅外大門

▲亞錦賽中華隊首戰韓國，預計由徐若熙掛帥先發。（圖／記者葉政勳攝）
▲亞錦賽中華隊首戰韓國，預計由徐若熙掛帥先發。（圖／記者葉政勳攝）

記者張志宇/綜合報導

中華職棒出產的年輕土投近年在國際賽皆備受國外球探關注，從富邦悍將曾峻岳、統一7-ELEVEn獅古林睿煬，再到即將在亞錦賽登板的味全龍徐若熙，這三位都有一個共同點，皆是未滿25歲的「火球型」投手，就讓《NOWnews今日新聞》帶大家探討首次挑戰成棒國際賽的徐若熙是否有機會透過此次亞錦賽，開啟旅外大門。

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今年將滿23歲的徐若熙在中職可說是打破多項紀錄，先在2020年中職二軍總冠軍戰第3戰展現出火球男特質，投出157公里的火球，隔年在1軍表現，更讓人驚豔，除了150公里以上速球，還有一顆犀利的「指叉變速球」，不僅在當年面對中信兄弟先發3.2局，11個出局數皆靠三振拿下，之後更對富邦悍將上演開局連8打席奪三振紀錄。

曾拿過中職投手三冠王的本土投手林恩宇就表示，「因為徐若熙直球速度很快，便大幅提升變化球的威力，尤其是在變速球這塊，徐若熙的指叉變速球是『用快速指叉球的握法』來投變速球，普通的指叉球是用食指和中指的第一關節內側施力，而指叉變速球則用食指和中指的第二和第三關節內側施力，因施力點不同，握法也就略有不同，在變化角度同樣也會有所不同。」

且徐若熙也是一位擁有大心臟的大賽型投手，在今年台灣大賽G6，當時徐若熙所屬的味全龍在系列賽中以2勝3敗落後樂天桃猿，但靠著徐若熙在G6先發7局只被擊出1安飆7K無失分，拿下勝投和單場MVP，率龍隊2：0完封猿軍，味全龍也順利在G7擊退桃猿捧起回歸職棒後的首冠。

相信徐若熙在投球實力上，在旅韓、旅日、甚至旅美都不用擔心，但最大的隱憂莫過於徐若熙豐富的傷病史，徐若熙在高中時期就曾因右手肘軟骨受損動過手術，進到職業後，先在2020年球季初右手肘發現有有骨刺問題，在當時就錯過該賽季，隨後在2021球季進行Tommy John韌帶置換手術，導致2022球季整季報銷，一直到今年季末才在例行賽復出投球，便隨隊殺入冠軍戰。

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