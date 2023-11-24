2023高雄城市書展最後倒數 「打狗書活節」壓軸登場
「2023高雄城市書展」活動進入最後倒數的週末，響應文化部支持疫後圖書產業重新啟航，高雄市立圖書館整合在地資源，與高雄在地經營四十餘年的麗文文化攜手推出壓軸重頭戲「打狗書活節」，結合書活市集，讓行為藝術家引領大眾進入書的五感閱讀，並邀請獲得「第八屆金音創作獎-最佳搖滾專輯獎」的老貓偵探社現場演出，打造一個動中凝思的書展場域，邀請民眾把握高雄城市書展尾聲走進圖書館，持續發掘探索閱讀有趣的事。
生活中心／綜合報導
高市圖代理館長林奕成表示，高雄城市書展活動進入倒數階段，高市圖響應文化部「享讀福爾摩沙」創新書市活動，與麗文文化共同策劃，用最貼近當代民眾生活的方式，提供複合式藝文體驗，樂見以閱讀為核心，藝文市集聚集在圖書館，讓大眾重新窺探書店與閱讀的嶄新樣貌。而今年同時是睽違18年的「高雄世界詩歌節」在總圖舉辦詩人論壇，結合高雄城市書展，市民可以透過詩進行國際文化交流，沉浸於「詩與世界的距離」共享文化重逢喜悅。
麗文文化事業機構總經理楊宏文指出，打狗書活節以「閱讀行動」作為核心，邀請以凝聚高雄在地力量，重塑祭典儀式聞名的蟬雨越讀團隊年秊節祭文藝行動會社，設計了「冊語－行動體驗」，以app網站的聲音引導邀請民眾在書市現場讀書、寫作，現場閱讀的書有折價券可領取，寫下的文字會經過評選於明年集結成冊，歡迎民眾自備耳機，來書市現場逛逛，踴躍參與這個閱讀在當下的行動體驗。
南方行動藝術季會發起人暨跨領域藝術家劉寅生表示，「書的一百種閱讀法——行為藝術工作坊」將介紹行為藝術的創作方法，並帶領工作坊學員立即做一場行為藝術的集體演出，感受到翻轉思維、當下即是的凝聚力。高雄野漫空間的君君與大恭將帶領讀者參與「身體書寫——舞蹈即興工作坊」引領參與民眾利用呼吸與身體，感受一首詩所開啟的空間與場域，閱讀可以帶來的即興旅程。
「打狗書活節」兩天市集將於本週末登場，周邊結合文創攤位50餘家，美食飲品、文創手作和獨立品牌，高雄城市書展最後一周有多場迷你沙龍講座登場，邀請今年新開的獨立書店時遇書店店主陳品君、咖必冊店店長Gavin跟新銳繪本作家一口對談，高雄在地甲仙國小創作繪本「回家梅！戀戀甲仙阿里關」新書分享會，精彩場次將輪流於「打狗書活節」現場分享。關於各主題書展及最後一周倒數的質感講座，歡迎民眾把握最後時間報名共襄盛舉。欲詳知更多詳細資訊請上高雄城市書展官網查詢。
高雄市立圖書館廣告