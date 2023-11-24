《京城怪物》前導預告曝光！韓韶禧美美現身「朴敘俊看到掉下巴」
Netflix驚悚韓劇《京城怪物》由朴敘俊、韓韶禧主演，昨（23）日前導預告和海報曝光，尹采玉（韓韶禧 飾）以一襲水藍色洋裝現身，張泰尚（朴敘俊 飾）看得目瞪口呆，而所有疑點指向京城一間醫院，預告中還出現「人類與怪物在此勢不兩立」、「女神誕生了」等語，增添懸疑度，網友看完直問：「真的有怪物？」
記者楊穎軒／綜合報導
《京城怪物》前導海報中，朴敘俊飾演的當鋪「金鈺堂」主人張泰尚、韓韶禧飾演奮力不懈的偵探尹采玉，將面對一種神秘且未知、充滿緊張與懸疑的氛圍，監獄欄杆和絕望的手伸向主角，暗示故事關鍵場景「甕城醫院」深藏一個巨大的祕密。
朴敘俊興奮地分享：「本劇結合了充滿與怪物相遇的緊張橋段，與引人入勝的生存故事。」韓韶禧補充：「歷史劇和怪物類型的獨特結合，讓《京城怪物》這部作品，呈現出令人興奮的多樣元素。」
前導預告中，有張泰尚和尹采玉首次相遇的場面，「那一年，京城的春天來得異常地快」，而後卻是兩人指著槍口面對彼此，張泰尚因為掌握京城的關鍵消息，遭遇嚴重威脅，他必須在櫻花飄落之前找到石川先生失蹤的愛人，否則將失去所有，面臨這樣的威脅，張泰尚找到專門追蹤失蹤人口的專家尹采玉和她的父親，他們將聯手潛入正孕育危險陰謀的甕城醫院。
網友留言：「這是什麼神仙組合」、「終於盼到朴敘俊回到小螢幕...張泰尚也太帥了」、「這間醫院裡面有怪物」、「所以真的有怪物出現耶」！《京城怪物》是Netflix原創劇集，描述1945年年春天，韓國正值嚴峻的黑暗時期，兩位青年奮力求生，對抗源於人類貪欲而誕生的怪物，其他演員還有秀賢、金海淑、趙漢哲、魏嘏雋等人。
《京城怪物》第一部12月22日首播，第二部於明年1月5日在Netflix獨家接續登場。
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